Pierwszy odcinek "Hotelu Paradise All Stars" już za nami. Dziś wiemy już, kogo zobaczymy w specjalnej odsłonie randkowego show. Okazało się, że tym razem miłości będą szukać Blondino Latino, Maurycy, Sara, Basia, Julia, Grzesiek i Wiki. W programie spotkali się również Nana i Łukasz, którzy już jakiś czas temu podjęli decyzję o rozstaniu. Była para nie szczędziła sobie złośliwości, a Łukasz wyznał, że ma wstręt do byłej partnerki. Internauci gorzko skomentowali mocne słowa uczestnika i nie ukrywają, że współczują Nanie. W sieci zawrzało!

Fani "Hotel Paradise All Stars" komentują spotkanie Nany i Łukasza w show

Nana i Łukasz poznali się w czwartej edycji "Hotel Paradise". I chociaż fani nie wierzyli, że ich relacja jest szczera i prawdziwa to po zakończeniu programu postanowili kontynuować swój związek. Niestety, pod koniec ubiegłego roku Nana i Łukasz z "Hotel Paradise" rozstali się. Teraz była para spotkała się w Kolumbii, gdzie była nagrywana specjalna odsłona randkowego show "Hotel Paradise All Stars".

Masakra, zderzenie ze ścianą, bo czeka mój był. My się zabijemy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych interakcji, ja nie zamierzam się odzywać w ogóle [...] Nie wytrzymamy tu długo, nie mamy dobrych relacji, będę go unikać i tyle- mówiła Nana.

Widzowie usłyszeli również ostry komentarz Łukasza:

Mam taki wstręt do tej osoby, że nie chcę, żeby była w moim otoczeniu- wyznał uczestnik.

Słowa Łukasza zszokowały fanów programu. Fani gorzko komentują spotkanie byłej pary w "Hotel Paradise. All Stars".

Po emisji pierwszego odcinka w sieci zawrzało. Spora część internautów stanęła w obronie Nany.

- Powiem Wam że trochę szkoda mi Tej Nany.. Widać że robi dobra minę do złej gry... To on ja chyba zostawił... Dziwi mnie ze wzięli ich oboje wiedzac że niedawno się rozstali... To może być mocne emocjonalnie dla nich. - Weszli na grubo ???????????????? Nana współczuje ???? nie hejtuję Łukasza ale powinien mieć trochę klasy i też odpuścić... stało się co się stało oddzielamy długą kreską

- Jak można mówić ze się czuje obrzydzenie. Przecież ona to teraz zobaczy i już czuje jak jest jej mega przykro. Biedna Nana????

- Żeby tylko nie było, że miś Łukasza Nana wybrała..... współczuję jej- komentują fani.

Co ciekawe, niektórzy internauci nie wierzą w rozstanie Nany i Łukasza. Fani show podejrzewają, że wkrótce znów zobaczymy ich razem.

- Nie śledzę ich życia ale podejrzewam, że to pic z tym rozstaniem. Na początku będą dramy a później będą parą

- To wszystko nakręcone jest z Nana i Łukaszem myślę że specjalnie się rozeszli żeby być w programie a tak naprawdę są razem- piszą fani.

Oglądaliście pierwszy odcinek "Hotel Paradise. All Stars"? Co sądzicie o powrocie do programu Nany i Łukasza?