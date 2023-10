Nie da się ukryć, że Roch jest jedną z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci siódmej edycji miłosnego show TVN-u. Wszystko jednak wskazuje na to, że poza programem "Hotel Paradise" sytuacja ewidentnie wymknęła się spod kontroli. Czy uczestnikowi grozi niebezpieczeństwo? Poznajcie szczegóły!

Reklama

"Hotel Paradise 7": Rochowi grozi niebezpieczeństwo?

Siódma edycja miłosnego formatu od samego początku przynosi wiele niespodziewanych emocji. Ostatnio do programu "Hotel Paradise 7" wrócił Krzysztof - jeden z najbardziej lubianych uczestników w Kolumbii. Niestety na wizji widzimy także gorsze momenty - w tych często uczestniczy Roch. Widzowie niejednokrotnie uznawali go za jednego z najbardziej toksycznych uczestników w historii show. Wszystko przez to, że ten nie ukrywa, że potrafi knuć, grać oraz wywierać wpływy na pozostałych mieszkańcach rajskiego hotelu. Okazuje się jednak, że taka postawa może mu przysporzyć licznych problemów.

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Widzowie są rozczarowani Pawłem. Głos zabrała była uczestniczka: "Toxic ten sezon"

Wszystko zaczęło się, kiedy Roch za wszelką cenę chciał wyeliminować z "Hotelu Paradise 7" Łucję. To właśnie wtedy nastawiał grupę przeciwko uczestniczce, tym samym narażając się widzom. Wówczas internauci byli zmartwieni o zdrowie psychiczne Łucji, jednocześnie potępiając postawę Rocha. Wraz z upływem czasu Roch uzbierał całkiem pokaźne grono swoich przeciwników. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że ci chcą go ukarać za jego zachowanie.

Instagram @roch.hotelparadise7

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Karolina zaskoczyła wyznaniem: "Przez trzy lata byłam w relacjach z dziewczynami"

Ostatnio wszyscy mówili o tym, że Roch z "Hotelu Paradise 7" złamał regulamin, teraz z kolei są o niego zmartwieni. Na profilu uczestnika pojawił się niepokojący wpis:

- To ważne, wole pozostać anonimowa, wychwyciłam informację od pewnych ludzi z Łodzi, którzy mają cynk, na którym osiedlu mieszka Roch, że planują zniszczyć jego mienie dość brutalnymi sposobami, pod jego nieobecność, może powinieneś go powiadomić, przykro mi - czytamy anonimową wypowiedź.

Instagram @hotelparadise.tvn7

Reklama

Roch z "Hotelu Paradise" nie pozostawił tego bez komentarza:

- Słuchajcie, poszło to już za daleko. Z pewnością jest to skrajny przejaw agresji i uważam, że każdy z nas powinien przystopować. Wkraczanie w życie prywatne, gdzie komuś może się stać krzywda, wykonana w sposób fizyczny jest grubą przesadą. Uważajcie wszyscy na siebie - czytamy.