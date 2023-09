"Hotel Paradise 7": Karolina w ogniu krytyki: "To się nadaje na terapię"

Jeszcze niedawno Karolina śmiało mogła być nazwana ulubienicą fanów. Tymczasem jednak okazuje się, że uczestniczka siódmej edycji "Hotelu Paradise" bardzo podpadła widzom. Chodzi o jej relacje z Marvinem, która ewidentnie przechodzi pierwszy poważny kryzys. W stronę uczestniczki posypały się krytyczne komentarze.

Nie da się ukryć, że siódma edycja hitowego show TVN-u od samego początku wzbudzała skrajne emocje. Początkowo na językach internautów znalazła się Sabina, który zawsze mówiła, to co myślała. Następnie z kolei wielkie poruszeni wzbudziło pojawienie się nowej uczestniczki. Wówczas widzowie twierdzili, że ta jest niesłusznie krytykowana przez grupę, a sytuacja przypomina tą sprzed kilku sezonów, z udziałem Wiktorii Gąsior. Widzowie więc byli zmartwieni o zdrowie Łucji, natomiast produkcja "Hotelu Paradise" znowu musiała mierzyć się z krytyką. Teraz natomiast z krytyką mierzy się jedna z uczestniczek.

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Marietta ostro o uczestniczkach: "To są to po prostu kompleksy"

Karolina od samego początku nowej edycji wzbudzała liczne kontrowersje. Początkowo widzowie skrytykowali Karolinę z "Hotelu Paradise 7" - wszystko przez jej wydatne, powiększane usta oraz mocny wizerunek. Szybko jednak okazało się, że uczestniczka jako jedna z nielicznych, nawiązała prawdziwą relację, z Marvinem. W tej jednak równie szybko zaczęło zgrzytać. W minionych odcinkach Karolina zarzuciła chłopakowi, że ten jest narcyzem oraz niedojrzałym chłopcem. Teraz z kolei byliśmy świadkami kolejnego niedomówienia. Wszystko przez to, że Patryk wziął Karolinę na ręce, a ta nie protestowała. Zachowanie to bardzo nie spodobało się widzom show.

Instagram @hotelparadise.tvn7 @karolina.hotelparadise7

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Karolina przeszła ogromną metamorfozę. Pokazała, jak wyglądała przed powiększeniem ust

Fani "Hotel Paradise" uznali, że Karolina nie tylko źle traktuje swojego partnera, ale także ma se sobą nieprzepracowane problemy:

- Dlaczego pozwalano na to, żeby zaburzenia Karoliny masakrowały chłopaka? Ona nazwała go narcyzem, bo często zmienia koszulki. Serio? Robi mu jazdy emocjonalne całkowicie bez powodu. Testuję na ile może sobie pozwolić, a w kolejnym odcinku jeszcze go uderzy. Niby w żartach... Ale takie zachowania kończą się przemocą w zaciszu domów. To się nadaje na terapię. Ala już jakiś czas temu powiedziała, że Malu ma nie przepracowane traumy. I ktoś takiego niestabilnego człowieka wpuszcza do programu? Po co? Żeby zrobił jakiemuś chłopu z życia piekło? Czy z HP na etapie castingów pracują psycholodzy/psychiatrzy?

- Bardzo zakompleksiona dziewczyna, na każdym kroku potrzebuje aprobaty i zapewnień Marvina, że mu z nią dobrze, że mu się podoba, robiąc mu przy tym mega jazdy i afery o nic.

- Mariva dotyku unika jak ognia i różnych interakcji, ale na rączki czy się zmacać przez innego to jest ok. Girl co z Tobą......

- Karolina ma poważne deficyty empatii niestety. Odwalanie takich numerów wiedząc o zauroczeniu Marvina a przede wszystkim znając jego wrażliwość, jest objawem czegoś bardzo niedobrego.

Szkoda, zaskoczyła mnie pary razy na plus, ale teraz absolutnie nie jest ani na kursie ani na ścieżce - czytamy.