"Hotel Paradise 6": Natalia uderza w Grzegorza po rozstaniu: "Nie chcę robić tu burzy"

Wszystko wskazuje na to, że kolejna para z "Hotelu Paradise" zaczyna publicznie prać brudy. Tym razem padło na Grzegorza i Natalię z minionej, szóstej edycji show. Uczestnik nie ukrywa, że jest przytłoczony i załamany obecną sytuacją z byłą partnerką. Co na to sama zainteresowana? Konkretnie uderzyła w eks partnera.

"Hotel Paradise 6": Natalia wbija szpilę Grzegorzowi

Fani wyczekują już siódmej edycji "Hotelu Paradise". Tymczasem jednak dobrze znani uczestnicy poprzednich edycji także nie dają o sobie zapomnieć. W ostatnim czasie niestety jesteśmy świadkami wielu rozstań. Nie tak dawno koniec związku ogłosiła Nana i Łukasz. Teraz z kolei, ku zaskoczeniu fanów Grzesiek z "Hotelu Paradise" potwierdził rozstanie z Natalią. We wtorkowy wieczór na jego Instagramie pojawiła się wymowna wypowiedź, w której stwierdził, że nie po drodze mu z byłą partnerką. Jednocześnie nie ukrywał, że obecnie przeżywa ciężki okres w życiu. Co na to jego eksdziewczyna?

Instagram @grzes.hotelparadise6

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Marika poruszająco o ciąży: "Bałam się drugiej straty". Opowiedziała o partnerze

Z profilu uczestniczki zniknęły wspólne zdjęcia z byłym partnerem. Do tej pory jednak Natalia z "Hotelu Paradise" skutecznie milczała. Aż do teraz. Sympatyczna blondynka postanowiła skomentować to, co dzieje się w jej życiu w niecodzienny sposób. Za pośrednictwem Instagrama publikowała zabawne nagranie, na którym pokazuje standardowe zachowanie dziewczyn po rozstaniu - siebie w smutnej i płaczącej wersji. W opozycji do niej, pokazała jak rzeczywiście przechodzi rozstanie. Tutaj, ku zaskoczeniu widzów pokazała się w seksownej i kobiecej wersji - w pełnym makijażu i wyzywającym stroju. Co może sugerować, że ta na kilka dni od rozstania czuje się świetnie.

Instagram @natasza_e92_

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Sara pokazała swojego chłopaka: "To jest facet, którego traktuję poważnie"

Na tym jednak się nie skończyło. Uczestniczka show odniosła się także do wywiadu, który Grzegorz z "Hotelu Paradise" udzielił dla portalu "Ca za tydzień". To właśnie tam zdradził kulisy rozstania, mówiąc, że to on podjął tę decyzję. Ujawnił także, jaki był powód rozstania. Wedle słów Grzegorza, jego partnerka spotkała się z programowym kolegą, Dawidem, co bardzo nie spodobało się samemu zainteresowanemu. Od tamtego momentu Natalia miała się dziwnie zachowywać i bez dyskusji zgodzić na rozstanie. Wersja uczestniczki jest jednak nieco inna:

- Doda od siebie to, że nie było: Usłyszałem tylko "ok, rozstańmy się". I tyle, tak to się skończyło. Jak to Grześ zacytował. Dawid jest moim przyjacielem, ja Grzesiowi nie zabraniałam się spotykać z jego znajomymi, za którymi nie przepadam. Jak naprawdę przebiegła rozmowa, to wolę zostawić dla siebie, bo nie chcę robić tu burzy i mam nadzieję, że to uszanujecie - skwitowała.

Myślicie, że na tym zakończy? A może ekspartnerzy pójdą w ślady Nany i Łukasza z "Hotelu Paradise", którzy publicznie piorą brudy po rozstaniu?

Instagram @natasza_e92_