"Hotel Paradise 5":  Skrajne emocje w dniu "Pandory"! Łzy i nieporozumienia pomiędzy uczestnikami!

Finałowy tydzień "Hotelu Paradise" rozpoczął się brutalnym pożegnaniem jednej z par. Do tej pory byli mocno typowani do finału, niestety nieprzewidywalne zasady programu z łatwością "zmiotły" ich z planszy. Kto pożegnał się z "Hotelem Paradise" już pierwszego dnia finałowego tygodnia? Ten werdykt był zaskoczeniem dla wszystkich. Polały się łzy. "Hotel Paradise 4": Wiktoria i Miłosz opadają z programu Po ostatnim "rajskim rozstaniu" w walce o finał "Hotelu Paradise" pozostało pięć par: Sara i Michał, Nana i Łukasz, Vanessa i Mateusz, Inga i Janek oraz Wiktoria i Miłosz. Radość z dotarcia do finałowego tygodnia nie trwała jednak długo, ponieważ uczestnicy już kolejnego dnia musieli zmierzyć się z konkurencją, której przegranie wiązało się opuszczeniem programu. Tym razem musieli działać pod presją czasu. Liczyła się nie tylko kondycja fizyczna ale także spostrzegawczość. Niestety tym razem najgorzej poszło Miłoszowi i Wiktorii i to oni jako pierwsi musieli opuścić "Hotel Paradise" w finałowym tygodniu. Wiktoria miała duży żal do siebie, że nie udało im się poprawnie wykonać zadania z ułożeniem słowa z liter. Ten błąd i najsłabszy czas, pośród par, które również popełniły błędy, sprawił, że to oni musieli spakować walizki. Wiktoria popłakała się przy werdykcie: Dziękujemy za przygodę. Dużo się działo, jak wiecie. See you na Pandorze. (...) Cieszę się, że tym razem razem wychodzimy - wspomniała o Miłoszu Są plusy - dodał Miłosz Uczestniczce trudno było pogodzić się z tym, że tak błahy błąd stał się powodem ich eliminacji: - Mi jest aż wstyd, że normalnie coś takiego ułożyliśmy - Mi też jest wstyd - zgodził się Miłosz Niestety po raz kolejny okazało się, że...