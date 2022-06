"Hotel Paradise 5": Wredne zachowanie Elizy wobec Laury! Wypomniała jej rodzinną tragedię [SPOILER]

Eliza i Jay nie ukrywają żalu, że Grzegorzowi i Laurze tak łatwo przyszła decyzja o pozbyciu się ich z "Hotelu Paradise". Nie zamierzali niczego udawać i pokazali swoją złość na ostatecznej "Pandorze". Eliza jednak pozwoliła sobie pójść o krok za daleko i swoim osądem mocno zraniła Laurę. Wypomniała jej, że ciągle zmienia zdanie i wyeliminowała prawdziwą miłość z premedytacją:

Mówiłaś, że przyszłaś tu dla przyjaźni a nie było coś w deseń, że "pieniążki też by się przydały"?

To na co by się przydały? Może od razu powiedz jak od razu chcesz dopiec tej osobie, bo to jest taki fakt z życia, że chyba mocno boli.

Uczestnikom nie spodobał się atak Elizy w stronę Laury, który miał podłoże związane z tragedią, która wydarzyła się w rodzinie półfinalistki tuż przed wylotem do Panamy, gdzie kręcony jest "Hotel Paradise":

Eliza przesada, nie poruszaj tego tematu.

Czy Eliza zrozumiała, że przekroczyła granicę? Zobaczcie, co działo się podczas "Pandory" w "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise 5": Eliza miażdży Laurę i Grzegorza na "Pandorze"

Eliza i Jay zostali wyrzuceni z "Hotelu Paradise 5" w finałowym tygodniu. Nie spodziewali się takiego ruchu, ze strony Laury i Grzegorza, ponieważ jako jedyni tworzyli parę, którą połączyło jakieś uczucie. Laura obawiała się konfrontacji z Elizą jeszcze przed "Pandorą", jednak zarzuty Elizy bardzo szybko przekroczyły granicę dobrego smaku. Uczestnicy "Hotelu Paradise" dyskutowali o tym, dlaczego Laura i Grzegorz zdecydowali się wyeliminować właśnie Elizę i Jay'a "skoro oboje twierdzili, że w finale postawią na miłość".

- Dzień wcześniej Oliwka i Kuba musieli wytypować dwie pary również i my wtedy powiedzieliśmy "Zostawcie Elizkę i Jay'a", żeby tu się zadziało. Żeby samo się rozwiązało, żeby byli w spokoju zostawieni - tłumaczył Grzegorz

- To nas zostawiliście w spokoju kurdę... - odparła Eliza z przekąsem.

Jay również nie krył oburzenia i podkreślił, że jeżeli sam byłby w takiej sytuacji, postawiłby na demokrację:

- Ty mówisz, że musimy to rozumieć, ja mówię: "Nie dlaczego nie było demokracji".

- Dlaczego nie stawialiście na relacje, jakie mają pary pomiędzy sobą, tylko na to, jakie wy macie relacje. Tu wygrywa para! - dodała Eliza

- Dlaczego uważacie, że ta decyzja nie była słuszna? - dopytywał Grzegorz

- Bo tu nie ma takiej pary. Koniec.

Sytuacja się zaogniała, ponieważ pretensje zaczynali mieć kolejni uczestnicy, m. in. Kasper, który podważał słowa Grzegorza, nawiązując do własnej sytuacji, kiedy podczas eliminacji właśnie na niego oddał głos, mimo deklarowania przyjaźni:

- Mówicie, że byliście nam bliżej, to dlaczego chcieliście nas wytypować a nie Elizę i Jay'a.

- W dobę się zmieniło, szybka akcja - odgryzła się Eliza.

Grzegorz nie wytrzymał:

- Już chciałem was wytypować dzień wcześniej, bo i tak byłem już dalej od was, ale pokierowałem się tym, że macie relację, Kasper mimo tego, że go lubię i nie jest aż tak blisko, więc was ochroniłem

- Dzięki modro ty to jesteś dobry ziomek - drwiła Eliza

- No dzięki, to cię wyrzuciłem na następny dzień, dobry ze mnie gracz, stał się ze mnie taki gracz

"Hotel Paradise": Skandaliczne zachowanie Elizy na Pandorze: "Eliza przesada"

Laurze trudno było zrozumieć, dlaczego Eliza i Jay nie mogą się pogodzić z tym, że odpadli z "Hotelu Paradise". Jay wyjaśnił jej swoją złość:

Bo nie było demokracji, dlatego. Jedyny raz, gdzie nie było demokracji było z wami i z Kubą. Cały sezon demokracja.

Dalej było tylko mocniej... Eliza z "Hotelu Paradise" przekroczyła jednak granicę, co nie spodobało się innym uczestnikom:

- Zarzucacie nam, że zmieniamy zdanie - zaczęła Laura

- Non stop (...) Jak już mówimy, co kto mówił. Mówiłaś, że "przyszłaś tu dla przyjaźni" a nie było coś w deseń, że "pieniążki też by się przydały"?

- Absolutnie nie - odpowiedziała zbita z tropu Laura...

- Eliza przesada, nie poruszaj tego tematu - zainterweniowali inni.

Laura z "Hotelu Paradise" straciła dom w pożarze tuż przed wylotem do Panamy. Swoją tragiczną historią podzieliła się z uczestnikami, tuż po dołączeniu do show. Nie spodziewała się, że ktoś mógłby to wykorzystać przeciwko niej. Po stronie Laury od razu stanął jej partner Grzegorz, który zaatakował Elizę:

- To na co by się przydały? Może od razu powiedz jak od razu chcesz dopiec tej osobie, bo to jest taki fakt z życia, że chyba mocno boli.

- Nie chcę dopiec ale chyba mówimy o tym, co kto mówił jedno a potem drugie to czemu ja nie mogę odbić piłeczki.

- Ale nie gadamy o rodzinie tutaj - powiedziała Dominika

- No powiedz na co by jej się przydały te pieniążki - kontynuował Grzegorz.

- Myślę, że Laura wie, tyle - powiedziała Eliza

- Jest mi bardzo przykro ale to pokazuje tylko jaką ty osobą jesteś - powiedziała Laura.

- Myślę, że tak - odpowiedział Grzegorz.

"Hotel Paradise 5": Eliza oschle do Wiktorii. Przyjaciółka jej nie wsparła?

Uczestnicy "Hotelu Paradise" byli ciekawi, co na temat decyzji Grzegorza i Laury w "Hotelu Paradise" sądzi Wiktoria. Do tej pory była najlepszą przyjaciółką Elizy.

- Jest mi przykro, że Eliza z Jay'em odpadli, bo od początku myślałam że to oni będą w finale stać. Ale zasługują by tutaj siedzieć.

- Czyli uważasz, że ich decyzja nie była słuszna - dopytywała Eliza

- Ja nie mogę powiedzieć czy była słuszna, bo była indywidualna. Tak poczuli i tak zrobili - odparła wymijająco Wiktoria.

- Czyli nie ocenisz. Dzięki ku*wa - podsumowała na koniec.

Co sądzicie o zachowaniu Elizy w "Hotelu Paradise"? Jej złość była uzasadniona? Ostatnia "Pandora" przed finałem "Hotelu Paradise 5" była trudna również dla Kuby i Oliwii. Kasper z "Hotelu Paradise zaatakowal Kubę, mówiąc, że jego "relacja z Oliwią jest do du*y".