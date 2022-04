"Hotel Paradise 5": Ostra awantura Elizy i Klaudii! Poszło o... Karolinę! "To był nóż wbity w plecy"

To był zdecydowanie trudny dzień w "Hotelu Paradise 5", a w szczególności dla Klaudii. Nie dość, że dziewczyna musiała razem z Kubą wskazać dwie osoby, które najsłabiej radzą sobie w hotelu, to jeszcze jej dobra relacja z Karoliną została porządnie nadszarpnięta przez... Elizę! Doszło do naprawdę poważnej awantury, która zakończyła się prawdziwym morzem łez ze strony wszystkich pań. Co się działo? Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise 5": Awantura Elizy i Klaudii! "Jak można palnąć coś takiego"

Ostatnio do "Hotelu Paradise" dołączyła nowa uczestniczka Dominika, a jej pierwszym zadaniem w programie była nauka twerkowania mieszkańców hotelu. Dziewczyna wybrała króla i królową tańca, którymi okazali się być Klaudia i Kuba, a ich nagrodą było... wskazanie dwóch osób, które ich zdaniem najsłabiej radzą sobie w "Hotelu Paradise". Gdy przyszedł czas ogłoszenia decyzji, Klaudia i Kuba nie ukrywali, że był to dla nich trudny moment.

- To była okropna decyzja. Tym bardziej, że nie wiemy, jaki ona będzie miała wpływ. Nie byliśmy absolutnie jednogłośni, nie mogliśmy się w ogóle zdecydować i wydaje mi się, że mimo iż tu stoimy, to i tak do teraz obydwoje się wahamy – powiedziała Klaudia.

Wybór Klaudii i Kuby padł na Elizę i Michała. Choć wytypowana para nie zgadzała się z tym, że w hotelu sobie nie radzi, to jednak rozumiała, że ktoś przecież musiał zostać wybrany. Na szczęście tym razem okazało się, że wytypowana para nie opuszcza programu, ale za to... ma szansę zadzwonić do swoich najbliższych. Klaudia na chwilę odetchnęła z ulgą, jednak gdy zauważyła, że Eliza mimo wszystko ma jakieś pretensje za to, że została przez nią wskazana jako najsłabsza uczestniczka, ponownie zaczęła się obawiać, że Eliza będzie chciała się na niej zemścić. Szybko się przekonaliśmy, że to było preludium do jeszcze większego napięcia, a konkretnie awantury pomiędzy Klaudią i Elizą!

Screen/Player.pl

Wszystko przez grę, podczas której uczestnicy musieli wskazywać osoby, które kojarzą im się ze zdaniem przeczytanym na kartce. Gdy doszło do Karoliny, nagle zrobiło się nieprzyjemnie. Karolina musiała bowiem wskazać osobę, która najprawdopodobniej mogłaby zdradzić przyjaciela. Ku zaskoczeniu wszystkich, dziewczyna wskazała Klaudię, z którą przecież się dobrze dogaduje!

Screen/Player.pl

Klaudia od razu postanowiła wyjaśnić z Karoliną, dlaczego zdecydowała się ją wskazać.

- Słucham? To teraz ja zapytam, dlaczego tak uważasz? - zapytała Klaudia. - Bo... Elizka przepraszam, że to powiem... Powiedziałaś Elizce, że mi nie ufasz - odparła Karolina - Kiedy?! - zapytała jeszcze bardziej zaskoczona Klaudia. - Powiedziałaś mi to. Dobę, albo dwie doby temu, ale jestem pewna w stu procentach. Wydaje mi się, że to było po Rajskim, po wyborze - odparła Eliza.

Klaudia próbowała wyjaśnić sytuację i w dalszym ciągu podkreślała, że na pewno nie powiedziała takich słów o Karolinie. Eliza jednak również nie odpuszczała.

- Absolutnie nie pamiętam, żebym coś takiego powiedziała, jeżeli to zrobiłam, to sama biję się w pierś i przepraszam za to, ale absolutnie nie pamiętam... - kontynuowała Klaudia. - To absolutnie, czy się bijesz po piersi? [...] Mi się wydaje, że używasz dużo różnych stwierdzeń - odparła Eliza.

Screen/Player.pl

Klaudia postanowiła szybko wyjaśnić tę sprawę na osobności z Karoliną.

- Karolina, za cholerę nie pamiętam, żebym coś takiego powiedziała, a jeżeli się czegoś takiego dowiedziałaś, to powinnaś przyjść od razu do mnie. Nie walczyłabym cały dzień o Ciebie, gdybym powiedziała, że Ci nie ufam. [...] Nie raz mówiłam, że faktycznie możecie Karolinie nie ufać po tej sytuacji (po wybraniu Kaspra na Rajskim - przy. red.), ale za cholerę nie pamiętam, żebym użyła stwierdzenia, że ja Ci nie ufam. - Klaudia, jak ja się dzisiaj o tym dowiedziałam... To był nóż wbity w plecy. [...] Mi się świat zawalił - powiedziała zapłakana Karolina

Klaudia przyznała, że czuje się okropnie i zaczęła przysięgać Karolinie, że jeżeli naprawdę powiedziała Elizie, że jej nie ufa, to sama siebie nie chce znać.

- Jak można palnąć coś takiego, jeszcze do osoby, której się najmniej ufa, jak do Elizy, z którą się praktycznie nie rozmawia. Nawet tak nie pomyślałam, że nie ufam Karolinie, ale jeżeli komukolwiek mogłam to powiedzieć, to na pewno nie Elizie - mówiła przed kamerami zapłakana Klaudia.

Screen/Player.pl

Nie zabrakło również łez Elizy! Dziewczyna rozpłakała się, bo zaczęła się obawiać, iż teraz to ona będzie kozłem ofiarnym całej sytuacji.

- Czy to jest złe, że powiedziałam prawdę? I tak będę wyje**na! Jak zawsze... I tak koniec końców ja będę wyje**na, bo powiedziałam prawdę... - powiedziała zapłakana Eliza.

Co sądzicie o całej dramie?