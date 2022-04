"Hotel Paradise 5": Kuba żałuje namiętnych chwil z Oliwią! "Nie mamy żadnej relacji"

Czyżby Kuba szybko pożałował, że poszedł z Oliwią na całość? Tuż po tym, jak uczestniczka opowiedziała dziewczynom, do czego doszło pomiędzy nią a Kubą, uczestnik odbył z Wiktorią zaskakującą rozmowę. Czyżby nie zamierzał kontynuować relacji z Oliwią?

Powiedz mi, czy my się sparujemy? - zapytał wprost Wiktorii.

Piękna blondynka była zdziwiona odpowiedziami Kuby, gdy zapytała o to, co dzieje się pomiędzy nim a Oliwią.

"Hotel Paradise 5": Kuba żałuje seksu z Oliwią?

Kuba i Oliwia nie tracą czasu w "Hotelu Paradise". Chociaż po dołączeniu do programu Dominiki ich drogi się rozeszły, to gdy odpadła podczas "Rajskiego Rozdania", ponownie wylądowali ze sobą w parze. Jak się okazało nie tylko w parze ale również i w łóżku. Oliwia i Kuba uprawiali seks w "Hotelu Paradise" a fakt ten zszokował widzów. Oliwia skomentowała seks z Kubą i przyznała, że niczego nie żałuje. I chociaż Kuba komentował seks z Oliwią po emisji odcinka, wygląda na to, że tuż po samym zbliżeniu, nie do końca podchodził do tego tak entuzjastycznie jak jego partnerka.

Oliwia postanowiła podzielić się swoją tajemnicą i opowiedziała o upojnej nocy z Kubą koleżankom z programu. Dziewczyny nie potępiły ich, jednak nie kryły swojego zaskoczenia. Wiktoria, która do tej pory miała doskonałe kontakty z Kubą w "Hotelu Paradise" odbyła w z nim poważną rozmowę, z której może wynikać, że... Kuba żałuje, że uprawiał seks z Oliwią a w dodatku... próbował zmienić parę?!

Kuba nie był zadowolony, że Oliwia opowiedziała wszystkim o tym, co między nimi zaszło. Przy okazji rozmowy postanowił podpytać Wiktorię o stworzenie wspólnej pary. Jego postawa zaskoczyła uczestniczkę:

- Po co ona takie rzeczy gada? - mówił zmieszany Kuba

- Takie to znaczy jakie?

- A o czym ty mówisz do mnie? Powiedz mi, czy my się sparujemy? - zapytał wprost.

Wiktoria nie kryła zaskoczenia tym pytaniem. I chociaż Kuba nie poruszył kwestii zbliżenia z Oliwią wprost, Wika naprowadziła go na trop tego, czego się dowiedziała:

- A czemu ty się chcesz ze mną sparować, skoro masz taką fajną relację?

- Jaką relację? Nie mamy żadnej relacji, mi się wydaje, że nie.

- Nie połączyła was ta para? Nic?

- Nic, To jest zbyt świeże, żeby coś mówić o takich rzeczach.

- No to może... Może się sparujemy, jak powiesz mi otwarcie, co masz powiedzieć

- Nie chce nic mówić otarcie.

-Domi, Domi, Domi wyszła.

- Wika... Przestań, plis.

- Jak się z tym czujesz?

- Źle chyba.

Wiktoria mimo całej sympatii do Kuby zaczęła się zastanawiać, czy jest sens wchodzenia z nim w pakty, kiedy tak szybko przychodzi mu zmiana partnerek:

Myślę, że jesteś graczem, bo jesteś fu*k boy - zakończyła rozmowę.

Myślicie, że relacja Kuby i Oliwii zakończy się tak szybko, jak się zaczęła? A może udało im się przetrwać?