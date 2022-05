"Hotel Paradise 5": Kasper tłumaczy się z wyrzucenia Anity z show. Żałuje swojej decyzji?

Finał 5. edycji "Hotelu Paradise" coraz bliżej, a to oznacza, że gra robi się coraz bardziej zacięta. Ostatnio z luksusową willą w Panamie pożegnali się Konrad i Anita. On opuścił program w wyniku bezlitosnej konkurencji, blond piękność została wyeliminowana przez Kaspra, któremu ufała. Jak chłopak z perspktywy czasu ocenia swoją decyzję? To był dobry ruch?

"Hotel Paradise 5": Kasper tłumaczy się z wyrzucenia Anity z show

Za nami kolejne "Rajskie Rozdanie", które dla części uczestników było wyjątkowo szczęśliwe, dla innych jednak oznaczało pożegnanie się z nadzieją na miłość i główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych. "Hotel Paradise" opuścili Anita i Konrad, a w sieci zawrzało. Internauci nie zostawili na Kasprze suchej nitki, a wszystko przez to, że wolał postawić na strategię i ocalenie w programie Dominiki, niż spróbować stworzyć głębszą relację z piękną, otwartą na uczucia dziewczyną.

- Dominika została, zacznie się knucie, żeby Oliwie wywalić i Kasper też na lodzie zostanie. - Dramat. Chyba to nie do końca była jego decyzja 🤔 - Chyba jakaś ustawka produkcji tutaj była... Dziwne by było, gdyby Domi, która weszła na Pandorze wyleciała na rajskim - burzyli się fani na oficjalnym instagramowym profilu "Hotelu Paradise".

Kasper nie wytrzymał i postanowił zabrać głos w sprawie. Na jego instagramowym koncie pojawiło się zdjęcie z Dominiką opatrzone obszernym oświadczeniem obojga uczestników.

- Na dzisiejszym RR podeszły do mnie dwie wspaniałe kobiety, lecz niestety jedną z nich musiałem pożegnać i była to Anita, wybór dla mnie był w miarę prosty bo postawiłem na moją przyjaciółkę, ale nie był to dla mnie przyjemny moment ponieważ Anitka zasłużyła na to by być o wiele dłużej z nami w hotelu... - przyznał Kasper.

Również Dominika postanowiła odnieść się do decyzji swojego obecnego programowego partnera. Co więcej zdradziła, dlaczego na "Rajskim Rozdaniu" podeszła do Kaspra, nie zaś do Kuby, do którego jeszcze niedawno żywiła silne uczucia.

- Ponowne moje wejście i od razu rzut na głęboką wodę. Czy od razu po pandorze miałam jakiś plan ? Miałam. Czy się zmienił? Dosyć szybko. Dzisiaj na rajskim rozdaniu podeszłam do Kaspra - do mojego przyjaciela nie tylko już hotelowego. Mój wybór był prosty, chciałam zostać w hotelu i chciałam ten czas spędzić z kimś u boku z kim będę czuła się swobodnie i dobrze. Myślę, ze możemy daleko zajść jako para friends Graczyków 🫢 Taki mamy raj 🦋 - przyznała Dominika.

Screen programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Warto podkreślić, że takie posunięcie było naprawę dość ryzykowne nie tylko dla Kaspra, ale też Dominiki. Czy tym samym atrakcyjna tancerka postanowiła raz na zawsze przekreślić swoją relację z Kubą, a może podejście do Kaspra na "Rajskim Rozdaniu" było jedynie taktyką na tzw. "przeczekanie" i niebawem Domi po raz kolejny spróbuje odbić Oliwii Kubę?

- Kasper zostałeś kołem ratunkowym dla Dominiki 😂 Masakra 🤬🤬🤬 - Dominika została może dalej z siebie robić ofiarę, i nawoływać do nielubienia Oliwki. Gadać, że najchętniej by ją wywaliła. Nie Kubę tylko Oliwkę. Dziwie się innym że nikt nie widzi tego, ze to Oliwia była pierwsza z Kubą a Doma się wbiła, fakt Kuba z nią był ale pociąg do Oliwii został, co było widać. Doma to czuła dlatego dziwię się, że oczekiwała nie wiadomo czego - irytują się internauci.

Screen programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Przypominamy, że tuż po powrocie Dominiki do "Hotelu Paradise" między nią, Oliwią i Kubą doszło do słownych przepychanek. Gdy tylko uczestniczka dowiedziała się o upojnej nocy tej dwójki nie mogła pogodzić się z zachowaniem koleżanki i byłego programowego partnera.

Myślicie, że Domi spełni swoje zapowiedzi i doprowadzi do wyrzucenia Oliwii z rajskiego hotelu, bo po raz kolejny sparować się z Kubą?

