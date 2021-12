"Hotel Paradise 4": Wiktoria ostro o Łukaszu. "To mnie bardzo zabolało". Rzeczywiście przesadził?

Wokół Wiktorii z "Hotelu Paradise" pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Dziewczyna nie miała zbyt dobrych relacji z innymi uczestnikami w trakcie nagrywania programu. Jeszcze przed zakończeniem emisji randkowego show TVN7 Wiktoria stwierdziła, że udział w programie miał destrukcyjny wpływ na jej zdrowie psychiczne. Oprócz tego zasugerowała, że była poniżana przez innych członków ekipy, co postawiło osoby odpowiedzialne za program w złym świetle.

Choć czwarta edycja "Hotelu Paradise" dobiegła końca, Wiktoria od czasu do czasu wciąż komentuje udział w programie. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna nie utrzymuje już kontaktu z innymi uczestnikami. Była mieszkanka rajskiej willi na Zanzibarze nie ukrywa, że ma wielki żal do kilku osób, które w programie uznawała za bliskich przyjaciół. Niedawno na swoim Instagramie opowiedziała o tym, jak rozpadła się jej relacja z Łukaszem. O co poszło?

"Hotel Paradise 4": Wiktoria odcięła się od pozostałych uczestników show

Historia konfliktu między Wiktorią, a resztą uczestników "Hotelu Paradise" to opowieść na całą nową edycję. Dziewczyna nie dogadywała się przede wszystkim z Ohą i Launo. Dochodziło do ostrych komentarzy, a nawet podsuwania sobie starych drinków do wypicia. Część widzów uznała, że w pewnym momencie granica dobrego smaku została przekroczona. Chodź później, niektórzy wyrazili skruchę, nie poprawiło to atmosfery.

Instagram @wiktoria_gasior

W trakcie emisji "Hotelu Paradise" Wiktoria oskarżyła również produkcję. Uczestniczka randkowego show w mediach społecznościowych zarzuciła ekipie odpowiedzialnej za program, że ta pozwoliła ją nękać. Oprócz tego dziewczyna wielokrotnie podkreśliła, że montaż odcinków wypaczył to, co działo się naprawdę. Dodała też, że została pokazana jako okropna osoba, którą nie jest. Ostatecznie udział w show miała przypłacić zdrowiem. Zdradziła, że musi leczyć psychiatrycznie.

Choć od nagrywania "Hotelu Paradise" minęło już dziewięć miesięcy i wydawać się mogło, że po takim czasie wszelkie żale odejdą w zapomnienie, Wiktoria nie pojawiła się na finałowej gali, która odbyła się w Warszawie. Obecny był natomiast Miłosz, który przyznał, że razem z Wiktorią próbowali stworzyć prawdziwy związek po powrocie do Polski. Niestety najprawdopodobniej pokonała ich odległość.

mili.mp/Instagram

W dniu imprezy kończącej przygodę z czwartą edycją "Hotelu Paradise" Wiktoria opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym zasugerowała, że nie chce bawić się z ludźmi, z którymi na co dzień nie utrzymuje kontaktu. Wybrała rodzinny dom i towarzystwo pieska.

"Hotel Paradise 4": Wiktoria ostro komentuje zachowanie Łukasza

Niedawno Wiktoria nagrała live'a na swoim Instagramie i ponownie odniosła się do "Hotelu Paradise". Dziewczyna opowiedziała o relacji z Łukaszem. Z jej słów wynika, że znajomość z uczestnikiem randkowego show skończyła dużym rozczarowaniem. Wika ujawniła, że miała rozmawiać z nim po swojej wizycie u lekarza. Później zorientowała się, że kontakt się urwał.

Instagram @wiktoria_gasior

- Nie wiem czy pamiętacie, jak wstawiłam post z Łukaszem. No to rozmawialiśmy i to była środa i w piątek miałam wizytę u psychiatry i potem miałam do niego zadzwonić po tej wizycie. Zadzwoniłam, nie odebrał. Potem napisałam mu, że mieliśmy porozmawiać po mojej wizycie u psychiatry, nie odpisał. Później zobaczyłam, że jest na imprezie hotelowej, więc doszłam do wniosku, że już mi nie odpisze i nie oddzwoni - wyjaśniła Wiktoria.

instagram @wiktoria_gasior

Z czasem było tylko gorzej. Okazało się, że Łukasz pisał do siostry Wiktorii. Uczestniczka "Hotelu Paradise" zdradziła, że zarzucił jej manipulowanie fanami. Łuki stwierdził, że dziewczyna nie ma żadnych problemów zdrowotnych i to, co kreuje w mediach to "tylko ściema". Rodzina Wiktorii uważa natomiast, że po udziale w "Hotelu Paradise" wyraźnie się zmieniła.

- Później wstawił ten post, jakąś tam relację. Ta relacja to tam nieważne, ale bardziej mnie bolało to, co napisał do mojej siostry ciotecznej. Moja siostra napisała do niego, że jak może tak w ogóle pisać, że ja nie jestem chora i że to jest tylko ściema, na co on napisał: "Bo przecież nie jest". Na co moja siostra napisała: "Znam ją od 23 lat i wiem, jaka była wcześniej, a jaka jest teraz i jak się zmieniła po Hotelu" na co Łukasz odpisał: "To współczuję" i inne tego typu testy, po których się rozłożyłam - powiedziała Wiktoria.

Instagram wiktoria_gasior

Była uczestniczka "Hotelu Paradise" nie ukrywała, że zachowanie Łukasza bardzo ją rozczarowało, ponieważ wcześniej otworzyła się przed nim i poznała go ze swoimi bliskimi. Dziewczyna podkreśliła, że wiadomości, które napisał chłopak, sprawiły jej przykrość. Poczuła zawód, gdy Łuki, który w przeszłości ją wspierał, ostatecznie stanął po stronie innych członków ekipy z Zanzibaru.

- Zabrałam Łukasza w moje rodzinne strony. Sorry ale to było wesele mojego brata. Łuki poznał wszystkich z mojej rodziny. To mnie bardzo zabolało i było mega przykre, że po prostu nagle tu mnie wspiera a nagle kumple... To jest takie najważniejsze - dodała.

Co myślicie o Wiktorii z "Hotelu Paradise"? Uważacie, że rzeczywiście została skrzywdzona przez innych uczestników randkowego show oraz produkcję, czy może jednak trochę przesadza?