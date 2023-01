"Hotel Paradise 4": Nana znów uderza w Łukasza. Opowiedziała o zdradzie 

Nie da się ukryć, że biorąc udział w różnego rodzaju show, trzeba się liczyć ze skutkami ubocznymi - w tym wypadku to duża rozpoznawalność! Na swojej skórze przekonała się o tym Nana Majos - uczestniczka 4. edycji programu "Hotel Paradise". Fani nieustannie są ciekawi jej życia - teraz zapytali o jej dochód. Nana szczerze odpowiedziała. "Hotel Paradise 4": Nana opowiada o swoich zarobkach Bez wątpienia program "Hotelu Paradise" to skocznia do sławy, przynjamniej chwilowej. Co prawda aktualnie fani kontrowersyjnego show żyją obecnymi wydarzeniami z "Hotelu Paradise 5" . Jednak nie sposób zapomnieć o niektórych dawnych twarzach, które zdobyły popularność w show. Do tego grona bezapelacyjnie należą Nana i Łukasz z 4. edycji rajskiego hotelu, którzy dotarli do samego finału. Ich miłość rodziła się na naszych oczach i co najważniejsze - trwa aż po dzisiejszy dzień. Łukasz jakiś czas temu postanowił przeprowadzić się do Polski, aby móc budować spokojną przyszłość u boku Nany. Fani lubią, kiedy ta dwójka uchyla rąbka tajemnicy i wpuszcza ich do swojego prywatnego świata. Właśnie dlatego Nana z dużą częstotliwością organizuje na sowim Instagramie serie pytań i odpowiedzi. Tym razem jeden z fanów zapytał o zarobki pary: - Z czego się utrzymujecie? Pracujecie tylko na insta? Nana szczerze odpowiedziała: - Łukasz niedługo zacznie się rozkręcać tu, w PL. Ja pracuje tylko na insta, jest to dla mnie super opcja przy studiach dziennych. Czasem dostaje też joby taneczne Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Szokująca eliminacja! Eliza do Jaya: "Postawiłeś na zdradę!" "Hotel Paradise 4": Nana Majos i zarobki na Instagramie Dodała także, że nie jest to jej...