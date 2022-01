"Hotel Paradise 4": Inga opowiedziała o nękaniu przez stalkera. "Żyję w ciemnościach"

Choć czwarta edycja "Hotelu Paradise" dobiega końca, to jednak uczestnicy zyskali tak wielu fanów, że teraz widzowie chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem Instagrama. I właśnie w mediach społecznościowych pojawiło się ciekawe nagranie, na którym widzimy Ingę i Michała czule przytulających się do siebie! Ponadto słowa, która padają z ich ust dają do myślenia! Czyżby po programie narodziło się pomiędzy nimi uczucie? Musicie to zobaczyć! "Hotel Paradise": Inga i Michał są razem? Już w najbliższy poniedziałek, 6 grudnia, dowiemy się, kto wygra czwartą edycję "Hotelu Paradise". Po burzliwej Pandorze , decyzją byłych mieszkańców hotelu, z programem musieli pożegnać się Inga i Janek. Tym samym w wielkim finale znaleźli się Nana i Łukasz oraz Sara i Michał . Jak jednak wiadomo, żadnej z tych par nie łączy jakaś zażyła relacja, więc w finale możemy się spodziewać naprawdę wielkich emocji. Już nie możemy się doczekać, aby przekonać się, czy ktoś zdecyduje się na rzut kulą ! Zobacz także: "Hotel Paradise ": Klaudia El Dursi zdradziła kulisy finałowej Pandory! Pokazała, co działo się w programie Tuż po finale 4. edycji "Hotelu Paradise" uczestnicy z pewnością chętnie podzielą się informacjami na temat swoich relacji po programie. Wiele wskazuje na to, że możemy spodziewać się ogromnych niespodzianek - i czyżby jedną z nich była relacja Ingi i Michała?! Właśnie w sieci pojawiło się nagranie, na którym ta dwójka przytula się ze sobą i nie szczędzi sobie przy tym czułych słówek! Spójrzcie sami, jak cieszą się ze swojej obecności. Co ciekawe, obok Ingi i Michała nagle pojawił się Przemek. Uczestnik "Hotelu Paradise" zdecydował się na krótki "wywiad" z tą dwójką. Co...