"Hotel Paradise 3": Uczestnicy miażdżą Patrycję! "Cały czas manipuluje prawdą"

Kiedy Patrycja trafiła do "Hotelu Paradise" wprowadziła spore zamieszanie zadamawiając się w sypialni Basi i Krystiana, a tym samym rozbijając ich parę. Teraz podczas jednego z najbardziej stresujących momentów dla uczestników - "puszki Pandory" - została dosłownie zbombardowana pytaniami i musiała zmierzyć się z wieloma opiniami na swój temat. Uczestnicy nie zostawili na niej suchej nitki.

"Hotel Paradise 3": Uczestnicy miażdżą Patrycję

Choć Patrycja doskonale już wie, że z pewnością nie stworzy po raz kolejny pary z Krystianem, wciąż jest pewna, że to nie ona opadnie z programu podczas zbliżającego się wielkimi krokami rajskiego spotkania. Nikt jednak nie spodziewał się, że w trakcie "puszki Pandory", to właśnie do niej zostanie skierowana największa ilość pytań, a ona sama będzie musiała skonfrontować się z resztą uczestników. Atmosfera zrobiła się bardzo gęsta.

- Czy starasz się tu wbić na siłę, dlatego starasz się być na siłę śmieszna? - wyczytał Dawid.

- Krystian jak byliśmy na randce, uśmiechałeś się, czy Ciebie to śmieszyło czy robiłeś to z grzeczności? - zapytała.

- Z grzeczności. Dla mnie było bardzo niezręcznie. Masz charakter, który mi w ogóle nie pasuje, taka troszkę udawana, taka na siłę śmieszna - podsumował jej obecny partner.

Mina Patrycji mówiła sama za siebie. Nie był to jednak koniec starcia, a kolejne pytania powodowały, że na jej twarzy malował się coraz to większy smutek i niepewność.

- Jak czujesz się z tym, ze niedługo opuścisz "Hotel Paradise"?

- Jak mam się czuć, póki co nie jestem singlem, wiec dlaczego miałabym odpaść - skomentowała z zawahaniem w głosie.

- Jak to jest być najmniej lubianą uczestniczką - spytała Basia.

- A jestem najmniej lubianą uczestniczą?

Po tych słowach uczestnicy wymienili się porozumiewawczymi spojrzeniami i na chwilę zapadła niezręczna cisza, dopóki kolejna osoba nie zdecydowała się sięgnąć do "puszki Pandory". Przez chwilę mogło się wydawać, że w oczach Patrycji pojawiły się łzy, a do tego wszystkiego Basia przyznała, że to właśnie ją, gdyby mogła, wyeliminowałaby z programu. Po serii pytań temat dziewczyny wciąż był bardzo gorący, a uczestnicy postanowili porozmawiać o niej za jej plecami!

Omijała pytania, była nieszczera, cały czas manipuluje prawdą. Ona nie jest bystra. Ona myśli, że my nie widzimy?

Czy Patrycja faktycznie pożegna się z "Hotelem Paradise"? Sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana, bo jak się okazuje, to Ola będzie musiała wybrać dziewczynę, która odpadnie podczas rajskiego rozdania. Jest tylko jedno ale, a czego dotyczy - o tym wie tylko Ola.

Patrycja musiała zmierzyć się z komentarzami i znaczącymi spojrzeniami pozostałych uczestników "Hotelu Paradise 3". Czy to ona pożegna się z programem podczas rajskiego rozdania?

Mat. prasowe

Wszystko wciąż stoi pod znakiem zapytania, bo o tym ma zadecydować Ola!