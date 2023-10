Kiedy Dominika Konował trafiła do „Hotelu Paradise” jej serce było rozdarte pomiędzy Bartkiem i Arturem. Uczestniczka drugiej edycji programu w pewnym momencie postawiła jednak na związek z Arturem, choć jak się okazało, nie była do dobra decyzja, a pomiędzy tą dwójką doszło do intymnych sytuacji. Czy Dominika żałuje seksu z Arturem? W rozmowie z naszą reporterką skomentowała ostre słowa, jakie zwycięzca "Hotelu Paradise 2" powiedział w jej kierunku.

Jak s**a nie da, to pies nie weźmie - wypalił Artur.

Taki komentarz, dotyczący seksu z Dominiką, usłyszeliśmy jakiś czas temu z ust Artura. Choć Dominika wyznała, że bardzo nie chciała oglądać naszego wywiadu z jego udziałem, ostre słowa mężczyzny i tak do niej trafiły.

Nie rozumiem, jak można się tak mścić na osobie, którą gdzieś tam próbowało się rozkochać - mówi nam Dominika.

Czy dziś Dominika żałuje seksu z Arturem i czy chciałaby cofnąć czas? Jak się okazuje, po zakończeniu z programu mężczyzna miał mówić jej zupełnie inne rzeczy. Co takiego działo się poza kamerami i jak czuła się Dominika podczas łóżkowych ekscesów na oczach tysięcy widzów? W rozmowie z naszą reporterką zdradziła pikantne szczegóły.

Artur, który ostatecznie wygrał drugi sezon "Hotelu Paradise" nie szczędził słów na temat Dominiki. Wypowiedział w jej kierunku bardzo mocne zdanie. Jak wyznała Dominika, po show miał mówić jej zupełnie coś innego.

