Już w najbliższym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Honorata Skarbek wcieli się w rolę Amy Lee - charakterystycznej i mrocznej wokalistki zespołu Evanescence. Wykona oczywiście największy hit tej grupy - "Bring Me To Life"! Jak wypadnie?

Utwór jest z gatunku tych, jeśli chodzi o ładunek energetyczny, który nawet martwego może przywrócić do życia – stwierdza w rozmowie z wokalistką Maciej Dowbor.

- Dokładnie, jest bardzo mocny, gitarowy, rockowy – mówi Honorata. - Jak miałam lat 14 ta muzyka była bardzo bliska memu sercu i chodziłam na wiele koncertów tego typu. Uwielbiam tę piosenkę. Bardzo dobrze się tego słucha, trochę mniej dobrze się to wykonuje. Jest to dla mnie trudne, bo ja śpiewam z dużą doza powietrza, a tu masz taki przejrzysty, krystaliczny, ciemny głos, klasyczny – opowiada i dodaje: - Muszę dać się ponieść emocjom i pokazać na zewnątrz co we mnie siedzi.