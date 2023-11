Już jesienią na antenie TVP2 wystartuje 9. edycja programu "The Voice of Poland". Produkcja show postanowiła odświeżyć nieco skład trenerski. W fotelu jurora zabraknie między innymi Tomsona i Barona, Piaska, a także Marysi Sadowskiej. Ze starego składu uchował się jedynie Michał Szpak, który powinien szykować się na ostrą rywalizację! Obok niego zasiądzie między innymi jego kolega z "X Factora", Grzegorz Hyży!

Obaj panowie mogą się pochwalić imponującą liczbą fanów. Ich piosenki grane są przez największe stacje radiowe w tym kraju. Czy to oznacza, że będziemy świadkami ostrej rywalizacji o potencjalnych zawodników ich drużyn? Grzegorz Hyży w rozmowie z party.pl zdradził, jaki ma sposób na Michała Szpaka. Czy okaże się on skuteczny? Sprawdźcie to w naszym wideo!

Michał Szpak będzie miał poważnego rywala?