Gosia Andrzejewicz pochwaliła się swoim synkiem w Dzień Dobry TVN! Piosenkarka pojawiła się w śniadaniowym programie, żeby opowiedzieć o swoim powrocie do show-biznesu po narodzinach dziecka. Przy okazji pokazała urocze zdjęcie małego Mateuszka. To pierwszy raz, kiedy Gosia Andrzejewicz publicznie pokazała twarz synka. Do tej pory gwiazda bardzo chroniła wizerunek chłopca.

Reklama

Jak Wam się podobał mój dzisiejszy wywiad i występ?a Mateuszek spodobał się Wam?- Gosia Andrzejewicz dopytywała swoich fanów na Facebooku, gdzie wstawiła link do wywiadu w DDTVN.

Internauci byli zachwyceni słodkim zdjęciem synka Gosi Andrzejewicz. Co pisali fani?

Oglądałem ślicznego masz Synka, występ niesamowity była "MoC" Mateusz jest słodki

Gosia pokazała też zdjęcie syna na Instagramie

Facebook/Instagram

Zobaczcie, jak Gosia Andrzejewicz zaprezentowała się w DDTVN . Prawda, że syn piosenkarki jest słodki?

Zobacz także

Zobacz także: Gosia Andrzejewicz pokazała swojego faceta. I wyznała mu miłość. Publicznie! ZDJĘCIE

Gosia Andrzejewicz pokazała syna.

Reklama

Piosenkarka wystąpiła w DDTVN.