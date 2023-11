Nowa edycja „Big Brothera” ruszyła w ostatnią niedzielę. Ale nie wszystko zobaczymy na antenie TVN7. Najgorętsze i nieocenzurowane sceny, które nie zostały wcześniej wyemitowane, zobaczymy w „Big Brother 18+”. Co zrobić, by je zobaczyć? Blok dedykowany dla dorosłych fanów można obejrzeć na platformie Player.pl. Zobaczcie, ile kosztuje dostęp i czego możemy spodziewać się w tym programie!

Dostęp do nieemitowanych materiałów "Big Brothera"?

Aby mieć dostęp 24 godziny na dobę do tego, co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, można wykupić dostęp na platformie Player.pl. Producenci zachęcają widzów 4 kanałami z 66 kamerami. W ten sposób fani show mają poczuć się niemal, jak uczestnicy programu. Dostęp do programu na platformie jest płatny. Jeden dzień kosztuje 10 zł, za tydzień zapłacimy 20 zł. Można też wykupić dostęp do programu na cały sezon, który kosztuje 50 zł.

"Big Brother 18+" dla dorosłych

Na dorosłych widzów czeka specjalny blok 18+! "Co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas, ale co w domu Wielkiego Brata, to w Playerze!" - w taki sposób producenci reklamują program.

"Big Brother 18+" obejrzymy codziennie po godzinie 22. Trzeba przyznać, że widzów, którzy zdecydują się na oglądanie "Big Brother 18+" czekają mocne sceny. Już pierwszego wieczoru Maciej Borowicz, który spędzał noc na zewnątrz zabrał ze sobą wino. Mężczyzna szybko rozgrzał się i zaczął śpiewać „Shallow” Lady Gagi. Potem nasikał na trawnik, a ostatecznie zdjął spodnie, pokazując widzom swoje pośladki. Wszystko to wydarzyło się już pierwszej nocy w programie. Jeśli sytuacja będzie rozwijała się w takim tempie, to możemy być pewni, że w programie będzie się działo! Kontrowersji z pewnością nie zabraknie...

