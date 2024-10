Fani programu "Moja mama i twój tata" mają już dość Sławomira. Uczestnik nowego programu Polsatu zszokował swoim zachowaniem w najnowszym odcinku. Kiedy w sieci pojawiły się fragmenty randkowego show, w którym Sławomir wyznał, że chce wyrzucić Annę z programu, w komentarzach zawrzało. Fani ostro podsumowali uczestnika "Moja mama i twój tata".

Reklama

Fani ostro komentują zachowanie Sławomira z "Moja mama i twój tata"

Kilka tygodni temu wystartował nowy program, który prowadzi Katarzyna Cichopek. Randkowe show dla dojrzałych singli wywołuje ogromne emocje wśród widzów, którzy śledzą losy uczestników "Moja mama i twój tata". Do tej pory wydawało się, że szansę na szczęśliwy związek maja Anna i Sławomir, którzy od samego początku świetnie się ze sobą dogadywali. Niestety, ostatnio doszło do afery w "Moja mama i twój tata", a Sławomir nie ukrywał przerażenia zachowaniem Anny, która jego zdaniem rzucała uroki. Nikt nie spodziewał się jednak tego, że Sławomir będzie chciał wyrzucić Annę z "Moja mama i twój tata"! W najnowszym odcinku randkowego show uczestnicy mieli wskazać, która z pań nie ma szansy na znalezienie miłości i powinna opuścić willę. Ku zaskoczeniu pozostałych uczestników, ale i fanów programu Sławomir wyznał, że jego zdaniem to Anna powinna zniknąć z programu.

Jestem zmęczony tą relacją stwierdził Sławomir.

Na Instagramie pojawił się fragment odcinka, w którym Sławomir mówi o Annie, a w komentarzach zawrzało. Fani programu nie ukrywają zaskoczenia zachowaniem uczestnika "Moja mama i twój tata" i publikują ostre komentarze.

Nie wierzę! Siwe włosy i wiek nie czynią faceta dojrzałym. Może być zmęczony relacją, ale niech zakończy ją jak dorosły facet, trzeba tylko mieć trochę odwagi żeby porozmawiać. Porażka.

Niewiarygodne... Co za gość. Nie dość, że sam jej nie chce to żeby sobie nikogo innego nie znalazła... typowe

No zachował się podłe komentują fani programu.

Przypominamy, że zachowanie Sławomira z "Moja mama i twój tata" zszokowało również jego syna, który w mocnych słowach podsumował to, co zobaczył na ekranie.

Czułem się tak... Jakby mój ojciec teraz stał przy mnie, to bym strzelił w pysk podsumował Jakub.

A Wy co sądzicie o zachowaniu Sławomira z "Moja mama i twój tata"? Waszym zdaniem zasłużył na tak mocne komentarze po tym, jak potraktował Annę? Warto wspomnieć, że ostatnio córka broniła Anny z "Moja mama i twój tata" tłumacząc, że jej mama nikogo nie skrzywdziła w programie.

Zobacz także

Reklama

Spodziewaliście się takich emocji w programie prowadzonym przez Katarzynę Cichopek?