Wiki nie chciała dać kolejnej szansy Adrianowi i podjęła decyzje, że będzie kontynuowała swoją przygodę na "Love Island" z nowym uczestnikiem Mateuszem. Już na samym początku ich relacja została wystawiona na próbę, gdy do willi zawitały nowe uczestniczki z Casa Amor. Wiki nie może uwierzyć w to, co wyprawia Mateusz. Widzowie twierdzą, że powinna wrócić do Adriana.

Reklama

Widzowie "Love Island" twierdzą, że Wiki powinna wrócić do Adriana

Dziewiąta edycja miłosnego hitu Polsatu przyniosła wiele nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń. Gdy Adrian z "Love Island" opuścił program, Wiki mogła już na spokojnie budować relację z Mateuszem. Los chciał jednak inaczej i uczestniczki opuściły willę i pojechały do Casa Nova, by móc śledzić na ekranie, co robią ich partnerzy z nowymi uczestniczkami w Casa Amor. Na Wyspie Miłości pojawiło się pięć nowych uczestniczek, których celem jest skraść serca panów. Jak na razie wychodzi im to bardzo dobrze.

Wygląda na to, że Mateusz nie zamierza się ograniczać w Casa Amor i nie będzie grzecznie czekał na powrót Wiki. Uczestnik show przyznał, że jest otwarty na poznawanie nowych uczestniczek, a jedna z nich wpadła mu szczególnie w oko. Widzowie uważają, że Wiki podjęła złą decyzję, nie dając kolejnej szansy Adrianowi, ponieważ zachowanie Mateusza wobec niej wcale nie jest lepsze.

Wiktoria też się trochę zbłaźniła. Chciała na złość zrobić Adrianowi, a wpadła z deszczu pod rynnę

W tej sytuacji Wiki powinna wyjść z programu i dać szansę Adrianowi — czytamy w komentarzach.

Zobacz także

Uczestnicy chętnie szaleją z nowymi uczestniczkami w willi. Widzowie "Love Island" są oburzeni zmianami, że tym razem islanderki nie dostały możliwości poznaniu nowych panów i muszą oglądać, jaki ich partnerzy poznają nowe kobiety.

Szkoda, że dziewczyny widząc to, nie mogą wrócić z jakimiś nowymi chłopami i kopnąć tamtych w dupę

Chyba takiej edycji jeszcze nie było, żeby żadna para nie przetrwała Casy

To chore, że one biedne muszą to oglądać i cierpieć — piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: Oliwia i Adrian opuścili "Love Island". Doda podsumowała ich jednym słowem