Ewa Mrozowska z "Gogglebox" urodziła! Pokazała zdjęcie synka!

Wielka radość w rodzinie Ewy Mrozowskiej! Gwiazda "Gogglebox" przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko! Ewa Mrozowska niemal od razu pochwaliła się tym faktem na Instagramie. Celebrytka pokazała także pierwsze zdjęcie synka. Jest urocze!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" urodziła

Ewa Mrozowska od początku nie ukrywała, że jest w ciąży. Wręcz przeciwnie, chętnie chwaliła się ze swoimi fanami zmianami, jakie zachodziły w jej ciele. Gwiazda "Gogglebox" prezentowała również wyprawkę dla malucha oraz pokoik, w którym już niebawem zamieszka. Ewa Mrozowska ujawniła także, że spodziewa się chłopca. Co więcej, celebrytka zdradziła nawet, że nazwie go Leon. To bardzo rzadkie zachowanie wśród gwiazd. Zazwyczaj znane osoby do ostatniej chwili trzymają wszystko w tajemnicy.

Nic więc dziwnego, że gdy chłopiec faktycznie pojawił się na świecie, Ewa Mrozowska od razu pokazała jego wizerunek na Instagramie. Musimy przyznać, że chłopiec jest naprawdę uroczy!

Słowa są zbędne ❤️👶🏼 #mylove❤️ #myboy#mummysboy#mylittleprince#loveyou#beautifullife#familytime - napisała pod pierwszą fotografią syna Ewa Mrozowska.

Świeżo upieczonej mamie składamy gratulacje! Trzymamy za nią kciuki, aby jak najszybciej mogła wyjść z maluchem do domu i cieszyć się swoim szczęściem!

Ewa Mrozowska może liczyć na pomoc swojej przyjaciółki, Sylwii Bomby, która również jest już mamą