Reklama

Już jesienią, na antenie Polsatu będziemy mogli zobaczyć nowy program "World of Dance", który zastąpi uwielbiany przez widzów "Taniec z Gwiazdami". W tanecznym show uczestnicy będą rywalizować ze sobą w różnych stylach tanecznych, a ich umiejętności będzie oceniać jury w składzie: Edyta Herbuś, Michał Malitowski i Rafał „Roofi” Kamiński. Zapytaliśmy więc jedyną kobietę w jury, czy to właśnie ona będzie najostrzej oceniała występujących w programie tancerzy. Jaką jurorką będzie Edyta Herbuś? Posłuchajcie, co powiedziała przed naszą kamerą!

Zobacz także: ZATAŃCZYLI NA WŁASNYM ŚLUBIE UKŁAD Z 'DIRTY DANCING'! CO ZA WIDOWISKO!

Reklama

Edyta Herbuś będzie oceniać tancerzy w programie "World of Dance".