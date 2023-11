W programie "The Voice Kids" szykują się spore zmiany! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl władze TVP zdecydowały o kontynuowaniu muzycznego talent-show z udziałem dzieci. Trzecia edycja hitowego programu zostanie wyemitowana zimą 2020 roku- wcześniej, czyli jesienią 2019 roku widzowie będą mogli zobaczyć dziewiątą odsłonę The Voice of Poland.

Przypominamy, że w drugiej edycji "The Voice Kids" jurorami byli: Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. Teraz jednak szykują się spore zmiany w jury!

Kto będzie jurorem w "The Voice Kids 3"?

Jak udało się nam dowiedzieć, w jury dojdzie do zmian. Najprawdopodobniej Cleo zastąpi... Edyta Górniak! Piosenkarka była już jurorką w pierwszej edycji show i miała również wystąpić w drugiej serii, jednak ze względu na prywatne problemy w ostatniej chwili musiała zrezygnować z udziału w "The Voice Kids 2"- wtedy wskazała, że może zastąpić ją Cleo.

Teraz, według naszych informacji, Edyta Górniak znów zasiądzie w jury programu TVP.

Edyta już otrzymała wstępną propozycję, na którą zareagowała z optymizmem, jest bardzie niż pewne, że powróci do show - mówi nasz informator.

Cieszycie się z powrotu artystki do show z udziałem dzieci? Będziecie oglądać trzecią edycję "The Voice Kids"?

