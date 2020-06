Dorota Wellman i Marcin Prokop odchodzą z "Dzień Dobry TVN"?! Jest komentarz

Kilka dni temu Marcin Prokop pożegnał się z widzami "Dzień Dobry TVN" w następujący sposób: bój to jest nasz ostatni w #ddtvn... Fani byli przerażeni - czy to oznacza, że ulubiony duet prowadzących, czyli Prokop & Wellman żegnają się z programem śniadaniowym? Dziś dziennikarze zdradzili swoje plany!

ZOBACZ WIDEO Maja Hirsch i Marcin Prokop byli parą w liceum? Aktorka zdradziła nam prawdę 01:08

Marcin Prokop i Dorota Wellman odchodzą z "Dzień Dobry TVN"?

Dorota Wellman i Marcin Prokop są parą prowadzących "Dzień Dobry TVN" już od 13 lat! Widzowie nie wyobrażają sobie programu bez nich. Jeden z ostatnich postów Marcina wywołał jednak spore zamieszanie, przez co Wellman i Prokop musieli wytłumaczyć, o co chodziło. A dziennikarz miał oczywiście na myśli to, że był to ostatni bój... przed wakacjami. Para wróci do programu podczas wakacyjnych wydań:

Wszystko jest dobrze, wujek Marcinek i cioteczka Dorota wracają, już niedługo, w „Dzień Dobry Wakacje”. Ten lęk o nasze bycie w "DDTVN" był naszym miodem na serce, dziękuję, że mamy takich wiernych widzów [...] Wrócimy jak terminator, chyba 4 lipca, nadjadę na swoim jednośladzie, a Dorota w koszu - powiedział Marcin Prokop w "Dzień Dobry TVN" Ksęciunio narozrabiał, a ja muszę potem prostować - śmiała się Dorota Wellman.

Przy okazji Dorota zdradziła, że pracuje nad kolejnym podróżniczym formatem, zaś Marcin pisze kolejną książkę. Na pewno jednak nie porzucą telewizji!

Odetchnęliście z ulgą?

East News

Oglądacie "Dzień Dobry TVN"?