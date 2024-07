Doda w rozmowie z Party.pl skomentowała medialne doniesienia o swoim ewentualnym udziale w programie "The Voice of Poland". Okazuje się bowiem, że Jacek Kurski chciałby, żeby to właśnie Doda została jurorką w talent-show w Telewizji Publicznej. Prezes TVP w rozmowie z Faktem przyznał ostatnio, że stacja prowadzi już w tej sprawie rozmowy z piosenkarką.

Reklama

Są prowadzone rozmowy, by zasiadła w jury jednego z programów muzycznych. Przestałem wykluczać Dodę, bo to bardzo dobra i kompletna artystka. Nie lubię wykluczania ludzi za cokolwiek- przyznał Jacek Kurski.

Poprosiliśmy Dodę o komentarz w tej sprawie. Czy rzeczywiście planuje zostać jurorką w "The Voice of Poland" i dlaczego jej zdaniem mogłaby się sprawdzić w tej roli? Posłuchajcie, co powiedziała nam Doda!

Zobacz także: Doda znów szokuje swoim wizerunkiem. Czy eksponowanie nagości na salonach to już jej wizytówka?

Zobacz także

Reklama

Doda zostanie jurorką w The Voice of Poland?