Dawid Kwiatkowski jest jednym z najbardziej lubianych jurorów w programie "The Voice Kids". Potwierdzeniem tego, że publiczność go doceniła świadczy nominacja do Telekamery 2019 i zdobycie statuetki w kategorii Juror. Podczas wywiadu Party.pl zapytało piosenkarza jak czuje się w tej roli i co mu dał udział w programie. Gwiazdor zdradził nam, że nie brał udziału w show dla pieniędzy czy sławy. Nie uwierzycie, co skłoniło go do tego, aby zasiąść w fotelu jurora "The Voice Kids". Koniecznie obejrzyjcie wideo!

Reklama

Dawid Kwiatkowski na rozdaniu statuetek Telekamery 2019

East News

Dawid Kwiatkowski

East News

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel zaczęła gwiazdorzyć? Dawid Kwiatkowski zabrał głos w tej sprawie