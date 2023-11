Beata Kozidrak zastąpiła Ewę Farną i została kapitanem jury w popularnym show Polsatu "All together now". W programie stuosobowe jury głosuje na kandydata. Głosy oddają wstając z krzesła - im więcej, tym lepszy wynik. Kozidrak zdradziła Party.pl, że wolałaby, aby uczestnicy nie śpiewali jej piosenek bo ma wtedy duży dylemat, czy wstać z krzesła i zagłosować. Obejrzyjcie wideo i sprawdźcie, którą opcję wybiera? A może obawia się, że ktoś zaśpiewa lepiej niż ona? Koniecznie zobaczcie, co powiedziała nam gwiazda! Myślicie, że sprawdzi się w nowej roli?

