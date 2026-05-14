Czy to, co spotkało Julitę i Martę w trakcie udziału w "Love is blind: Polska" to zbieg okoliczności? Przymiarki przedślubne przypadły na ważną dla Marty datę, z kolei termin ślubu okazał się być symboliczny w życiu Julity, która w przeszłości zmierzyła się z wielką tragedią.

"Love is blind: Polska": Wyjątkowe daty dla Marty i Julity

W nowych odcinkach "Love is blind: Polska" doszło do konfrontacji Maliki i Kingi, po tym, jak wyszło na jaw kłamstwo Krzysztofa ws. zdrady. Pozostali uczestnicy mieli okazję poznać również swoje rodziny a także odwiedzić salony sukien ślubnych i garniturów przed wielkim dniem.

Okazało się, że przymiarki sukni ślubnej w przypadku Marty z "Love is blind: Polska" wypadły dokładnie w rocznicę śmierci jej mamy. Z tej okazji wyjątkowo uczciła jej pamięć dzień wcześniej, by móc stawić się na przymiarkach.

Zbliżający się ślub okazuje się z kolei trudną datą dla Julity z "Love is blind: Polska". W programie wyznała, że dzień ślubu zaplanowany był na 16 lipca. Ta data jest dla niej bolesna, ponieważ jak wyznała, właśnie z 16 na 17 lipca jej pierwszy mąż odebrał sobie życie.

"Love is blind: Polska": Julia w wieku 19 lat została wdową

Julita ma 37 lat i od początku "Love is blind" dawała do zrozumienia, że jej doświadczenia mocno różnią się od historii pozostałych uczestników. W rozmowach przed kamerami mówiła o tym, że przez większość życia była związana właściwie tylko z jednym mężczyzną. Ten związek trwał niemal 12 lat. Julita wyznała, że jej mąż nie żyje, a śmierć była skutkiem targnięcia się na życie. Gdy doszło do tragedii miała tylko 19 lat. Dodała też, że w ciągu pół roku urodziła syna, wyszła za mąż i została wdową. Po tych wydarzeniach skupiła się na nauce, studiach i pracy, próbując budować życie od nowa.

"Love is blind: Polska": Marta straciła mamę

Marta z "Love is blind: Polska" podzieliła się przed kamerami swoją historią o stracie mamy. Od jej śmierci, co roku w rocznicę wyjeżdża nad morze, gdzie wypuszcza jeden symboliczny balon w kierunku nieba. Wierzy, że mama czuwa na nią i ma ją w swojej opiece. Podczas ostatniej rocznicy w wizycie nad morzem, w trakcie tej wyjątkowej okazji po raz pierwszy towarzyszył jej Damian. Programowy partner i przyszły mąż okazał jej nieocenione wsparcie.

fot. mat. prasowe Netlix