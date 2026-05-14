Finał pierwszego sezonu "Love is blind: Polska" zbliża się wielkimi krokami, a najnowsze odcinki nie zostawiają złudzeń, że dla Julii to nie będzie spokojne odliczanie do ślubu z Kamilem. Choć Kamil jest dla niej ważny, to nieustannie myśli o tym, że jej mama mu nie ufa. Na pierwszym planie wybrzmiewa jej stanowczy sprzeciw, że nie chce, by córka wychodziła za mąż. Ostatni odcinek trafi na Netflix 20 maja, a fani wspierają Julię i zauważają jedno!

Widzowie "Love is blind" wspierają Julię

Po tym, jak Julia z "Love is blind: Polska" zabrała Kamila w swoje rodzinne strony z nadzieją na normalne poznanie się i sygnał, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Zamiast luzu pojawia się jednak napięcie, które wywołało prawdziwą burzę w sieci.

Mama Julii od początku podchodziła do Kamila z dużą rezerwą. Zadała mu serię pytań, dopytywała o intencje i dała do zrozumienia, że ma wątpliwości co do jego szczerości, a wręcz nie ufa mu i twierdzi, że chce zmanipulować Julię. Po spotkaniu Kamil podkreśla, że czuł szacunek, ale zabrakło mu akceptacji. Kolejne emocje wywołała scena w salonie sukien ślubnych, kiedy Julia nie kryła łez po tym, jak na przymiarkach zabrakło jej mamy, a kiedy do niej zadzwoniła, aby pokazać suknię ślubną, jej matka mówiła tylko o tym, że pięknie się opaliła nie zwracając uwagi na córkę i wyjątkowe wydarzenie, jakim chciała się podzielić.

Fani "Love is blind: Polska", którzy początkowo krytykowali jej zachowanie, teraz widzą skąd to się bierze i podkreślają, że jest w wyjątkowo trudnej relacji ze swoją mamą i bliskimi. Szokujące dla widzów było też zachowanie jej przyjaciółki.

Julia - na początku Cię nie polubiłam, ale dzisiejsze odcinki zmieniły moje zdanie i jest mi ogromnie Ciebie szkoda, bardzo przykro się to oglądało, że nie masz szczerego wsparcia ze strony swoich bliskich. Nie chcą Twojego szczerego szczęścia, tylko pasuje im to jak jesteś nieszczęśliwa.

Julia jest bardzo niepewna siebie ale już wiem dlaczego… z pewnością potrzebuje rozsądnych osób obok które pomogą jej zauważyć toksyczność tych relacji z mamą i przyjaciółką

Ta przyjaciółka zanim się odezwała to z taką zawiścią na nią spojrzała, później ten bezsensowny komentarz o plecach, mama zajęta bardziej sobą, nikt z bliskich nie umie się cieszyć jej szczęściem tylko podcina jej skrzydła, aż miałam ochotę ją przytulić. Tak samo te komentarze co do prezentu urodzinowego, to był miły gest, ona była szczęśliwa, nie rozumiem dlaczego mama zamiast ją wspierać w tych emocjach prawiła uszczypliwości. Teraz całkowicie rozumiem skąd u niej ten brak pewności siebie, ma bardzo toksyczne otoczenie

Daria zachwyciła widzów "Love is blind" tym, jak dzielnie wspiera Julię

Z kolei ogromną ilość komplementów od widzów "Love is blind" otrzymuje Daria. Jej troska nie tylko o Filipa, ale i o Julię jest wyraźnie widoczna. Fani podkreślają, że Daria jest osobą, która dba nie tylko o ciało, ale i o zdrowie psychiczne i komfort zarówno swój, jak i innych. Internauci podkreślają, że taka przyjaciółka jak Daria to prawdziwy skarb. Ona od razu zauważyła, że zachowanie mamy Julii w salonie sukien było nie na miejscu i podczas rozmowy powiedziała jej wprost, aby patrzyła przede wszystkim na własne dobro.

Daria jest cudowną i mądrą osobą!

Daria jest na prawdę cudowna osobą, taka przyjaciółka to skarb 🫶 obie dziewczyny super i trzymam za nie kciuki 👏

