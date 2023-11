Jak pan będzie współpracował, sąd na pewno potraktuje pana łagodniej... Niech pan pomyśli o dziecku… O małej Ewuni…

Chowański od razu przyjedzie na komisariat i o mało nie rzuci się na bandytę z pięściami.

- Gdzie jest Marta? Dlaczego sprzedał jej dokumenty?... Co z moją żoną?! Co ten bydlak jej zrobił?!

- Proszę nam dać pracować... To trudna sprawa…

- Dla was to sprawa, a dla mnie żona! Nie ruszę się stąd!