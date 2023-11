4 z 10

Uczestnicy są w bardzo biednych domach. Ludzie dzielą się z nimi tym co mają. Łukasz jest żywo zainteresowany co mieszkańcy robią do jedzenia, chce pomóc. A Paweł był z boku. Ławrynowicz wytłumaczył, że wcielił się w pana z wyższej kasty i Indus to zrozumiał, bo tak żyją w Indiach - ci co są w niższej kaście urodzili, żeby usługiwać tym co są z wyższej.

Spojrzałem mu w oczy i działem, że on rozumie. I czuje, że jest zadowolony jak ja to odbieram i odgrywam swoją rolę - powiedział Paweł, tłumacząc swoją bierność.

Nie wszyscy narzekali na warunki Dorota Gardias i Antek Pawlicki byli zachwyceni, że poznają prawdziwe Indie, a nie śpią w hotelach.

Wierzbicka zaprzyjaźniła się z tubylcami i spała z kozą oraz kogutem.

Rano odbyła się gra - test wiedzy na temat różnych osób w wyścigu.

W kim zakochał się bez wzajemności Staszek?

- W papudze

Co lubi oglądać w necie Ławrynowicz?

- rosyjskie wypadki

Amulet wygrały Kasia i Dorota.

Piotrowi Czaykowskiemu podobają się:

- wydzarani chłopcy

Łukasz Jakóbiak zarobił pierwsze pieniądze?

- sprzedając bezdomnego kota na ulicy. Zarobił 2 złote.