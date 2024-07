Piąty odcinek "Azja Express" za nami. Ostatnio z programu odpadli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan (pary odpadają co drugi odcinek). Jeszcze wcześniej Przemysław Saleta i Darek Kuźniak. Co wydarzyło się dziś? Co zrobiła Renata Kaczoruk? Czy Hanna Lis znowu pokłóciła się z Łukaszem Jemiołem?

Azja Express, odcinek 5. Relacja NA ŻYWO.

23:02 W 6. odcinku "Azja Express" przez tę zamianę nerwy na wierzchu będą mieli Leszek Stanek i Ludwik oraz Maria Konarowska. Z zapowiedzi wynika, że Leszek Stanek wiecznie będzie się drzeć:

Renata czy ty jesteś normalna. Renata przez ciebie wylecimy z programu...

Ludwik, który cały czas krzyczy na Marysię... Za tydzień będzie się działo!

22:55 Hanna i Łukasz mają za zadanie stworzyć nowe pary. Tylko oni w nagrodę zostają razem na kolejne zadania.

Pascal z Izą Miko

Stanek i Renata

Marysia i Ludwik

Żurawski i Weronika

Paweł i Włodarczyk

Tak będą wyglądały pary w wyścigu w 6. odcinku.

22:53 Hania i Łukasz wygrali immunitet. Grupa nie jest zadowolona:

Coś za często Hania i Łukasz wygrywają ten immunitet - mówi Renata.

22:50

Zobacz jak się przesuwa granica. Ja leżałam sobie w łóżeczku... no w tym czymś i wydłubywałam sobie ćmy z włosów.

Leszek Stanek komentuje Hannę i Łukasza:

Zobacz oni mają wysokie standardy, jakieś śmensy stenzy. A tu proszę zapierdzielają, to nie są ich warunki do życia. Rano wstają, mają nietęgie miny, ale spinają się w sobie i idą dalej.

Iza Miko mu tylko potakuje. Może już myśli o innych środkach lokomocji? :)

22:49 Nikt nie może złapać stopa. Wszyscy są podłamani. Hanna przekupuje kierowce bransoletką.

Pascal i Paweł zabierają Renate i Weronikę na pakę.

22:46 Hanna i Łukasz ledwo żyją z rana.

- Mieliśmy emocjonująca noc. Jesteśmy brudni, nieumyci, wybitnie... - Hania co ty mówisz? - No nie można takich rzeczy mówić - A gdzie masz prysznic, co ty myślisz, ludzie głupi są? - Hanie się nie umyła, ja się umyłem - Ok to pokaż prysznic!

22:37 Hanna Lis i Łukasz Jemioł nie mogli spać tej nocy... Wszyscy się zeszli, żeby oglądać telewizję w ich pokoju, a szef wioski, który ich przyjął niemiłosiernie chrapał:

Ja nie wiem czy spałam coś tej nocy. Może z 40 minut w porywach....

22:34 Zaczęło lać. Wszyscy się cieszą, że znaleźli dom. Jednak nie ma szczęścia Renata z Weroniką, pani wyprasza ich z domu. Renata nie chce odpuścić, nie przyjęła tego do wiadomości i chce pogadać z gospodynią.

Czułam na twarzy, że zaczyna mi się kręcić w głowie - mówi wspominając całą trudną sytuację.

Ale Weronika ją przekonuje, że trzeba poszukać dalej. W końcu znajdują obok... Ale Weronika się nakręca, że ta pani zaraz im poda psa na kolacje.

22:30 Jemioł i Lis trafiaj do wioski gdzie kobiecie i mężczyźnie nie wolno razem spać pod jednym dachem, nawet jeśli to małżeństwo, ale nie są z tej wioski. Dlatego zaczynają udawać, że są rodzeństwem. Cała wioska się zebrała, żeby ich oglądać jak w teatrze.

Nie lubię sama spać, bo czasem się budzę i mówię do Łukasza "Łukasz, Łukaszku" a tu bez niego. Co obudzę się i powiem ej do obcych.... Ja rezygnuję z gry jak nie będzie obok Łukasza.

W końcu szef wioski pozwolił im spać razem u niego.

22:25

RENATA zwraca uwagę Pascalowi, że za blisko ich łapie stopa. A w Laosie ludzie są wystraszeni i odjeżdżają. Przegania Pascala. Pascal jest zdenerwowany.

Niby mówi, że jak coś złapie to nas zabierze, ale ja jej nie wierzę - mówi do Pawła.

22:24 Iza wyżywa się na Leszku.

- Ty sobie radź, łap... bo ja nie wiem jak oni zareagują na mój akcent amerykański. Jak oni się czują, gdy go słyszą. - Oj przestań, żartowałem...

22:23

Stanek i Iza Miko się spięli. Za to co powiedział Leszek o akcencie amerykańskim Izy.

Amerykanie im rozwalili kraj. To jak słyszą angielski jeszcze z takim amerykańskim akcentem to się nie zatrzymują. - Ok moja wina - kwituje Iza Miko, która chwile wcześniej mówiła, ze ciężej się podróżuje po Laosie niż po Wietnamie, bo mniej ludzi rozumie angielski.

22:22

Jak zobaczyłem Renatę to już wiedziałem, że dalej nie pojedziemy. Ona wysyła taką energię w kosmos, że ona musi tu i teraz i to jej się udaje - mówi wkurzony Stanek, który widział jak Renata łapie stop.

20:20 Jemioł jest zdeterminowany, by wygrać immunitet.

22:17 Żurawski i Ludwik muszą dać zbędny bagaż do noszenia (dla utrudnienia zabawy). Mieli kogoś wskazać, ale Pascal zgłosił się sam na ochotnika, wyratował wszystkich.

22:09 Chłopaki Michał i Ludwik mają świetny humor, wygrali, udają, że zeszli z boiska i strzelili gola. Jaka będzie nagroda oprócz amuletu?

22:08 Żurawski z Ludwikiem wygrali!

22:02 Jedna osoba z pary odpowiada na pytania (odpowiedz znajduje się w świątyniach obok), inna wspina się na stopnie i próbuje nie stracić równowagi.

Hanna biega po świątyniach i odpowiada na pytania. Jemioł stoi na jednej nodze...

Inni zarzucają, że sobie pomaga i stoi na dwóch nogach podpierając się.

- To podłe insynuacje. Łukasz nie kłamie. Każdy widział, że nie stałem na dwóch nogach. Jak tak myślicie to bawcie się tak dalej.

Jednak widać, że się podpierał. Jemioł i tak nie wytrzymał i pierwszy dopadł.

Iza stoi jak posąg, widać ćwiczyła jogę....

21:58 Żurawski trafia na roboty drogowe... Stracili trochę czasu. Ale i tak byli pierwsi. Grają o amulet.

Trzy pary, które jako pierwsze dojadą do punktu, walczą o amulet wart 5 tys zł i niespodziankę.

Hanna Lis i Łukasz Jemioł, Iza Miko i Leszek Stanek oraz Michał i Ludwik - oni grają o amulet.

21:57 A Pascal z kolegą się męczą na egzaminie. Nie idzie im.

Paweł z Pascalem mają spięcie o to, że Pascal przeszkadza w recytacji...

21:56 Iza Miko i Leszek Stanek, Renata z Weroniką zdali egzamin. I... Stanek znowu płacze ze wzruszenia, że się udało i to w takim miejscu.

21:55 Żurawski z kolegą przeszli sprawdzian śpiewająco.

21:52 Wszyscy uczą się modlitwy. Żurawski jest pierwszy... i okazuje się, że nie mogą znaleźć swojego mnicha, któremu mają wyrecytować modlitwę. I mnich Michała i Ludwika gdzieś sobie poszedł. Żurowski był zirytowany.

Wyłazić, bo spalimy Wam tę budę... - mówi.

21:46 Wszyscy mają problem z łapaniem stopa. Tylko Michał i Ludwik dzięki temu, że poszli w inna stronę, wyprzedzili wszystkich. Pascal i Filip już na kolanach proszą, ale i tak nich ich nie zabiera.

Pascal jest zawiedziony postępowaniem ludzi w Laosie.

Jestem zły, ich kultura polega na pomaganiu. A oni tutaj nie są pomocni.

21:38

W Laosie zdecydowanie mniej ludzi rozumie po angielsku niż w Wietnamie - ocenia Jemioł.

21:37

Ja nie jestem stroną zawistną. Jaram szlugi, piję, czasem jestem rozczarowany pewnymi sytuacjami. Ale nie jestem zawistny - tłumaczy Stanek, który miał małe spięcie z Żurawskim.

21:36 Wszyscy zastanawiają się, czy idą w dobrą stronę. Panuje pełna dezorientacja.

21:35 Pierwsze zadanie, dostają mantrę i muszą się jej nauczyć na pamięć, a potem wyrecytować je mnichom.

21:33 Hanna Lis, Łukasz Jemioł, Leszek Stanek zachwyceni uroczystością, ceremonią błogosławieństwa w świątyni buddyjskiej. Wyciszenie, dobroć, błogosławieństwo...

Leszek Stanek się wzruszył.

21.30 Zaczynamy! Czy Azja Express bez Rozenek i Majdana będzie jeszcze fajna? Zobaczymy!

Renata Kaczoruk zaprasza do Azji...

Łukasz Jemioł jest zachwycony Laosem...

Tęsknicie za Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem? My tak... A dziś ich nie zobaczymy w Azja Express :((((

6 par jest nadal w grze. Akcja rozpoczyna się w Laosie w buddyjskim błogosławieństwem podczas tradycyjnej ceremonii Baci. Uczestnicy dostaną na szczęście białe bransoletki i tekst najpopularniejszej laotańskiej modlitwy. Będą musieli się jej nauczyć. Nie wszystkim uda się zdać egzamin w szkole dla mnichów za pierwszym razem. Po zaliczeniu misji, uczestnicy ruszą do punktu kontrolnego gry, który znajduje się w przepięknej buddyjskiej świątyni, w dawnej stolicy Laosu – Luang Prabang.

Pierwsze trzy pary będą walczyć o amulet wart pięć tysięcy złotych. Wyścig przerwie noc, którą po raz pierwszy spędzą pod laotańskimi strzechami.... Kto będzie narzekać najgłośniej? :)

W wyścigu pozostali:

Pascal Brodnicki z Pawłem Dobrzańskim

Renata Kaczoruk i Weronika Budziło

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Iza Miko i Leszek Stanek

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

