Za nami finał ósmej edycji programu "The Voice of Poland". Zwyciężczynią okazała się Marta Gałuszewska z grupy Michała Szpaka! Udział popularnego wokalisty w show przysporzył programowi świetnej oglądalności. Czy powinien być trenerem w kolejnej odsłonie? Co o tym pomyśle sądzi Andrzej Piaseczny? Zobaczcie nasz materiał!

Michał, Maria i Andrzej w finale The Voice of Poland!