Dla Agnieszki Sienkiewicz wczorajszy wieczór z pewnością będzie jednym z bardziej pamiętnych w jej życiu. Aktorka po wyczerpującej rywalizacji zdobyła Kryształową Kulę, pokonując w finale dotychczasową faworytkę programu, Anię Wyszkoni. Sama Agnieszka zdawała się być mocno zaskoczona takim werdyktem telewidzów. Przypomnijmy: Sienkiewicz i Stefano w ekstazie. Radości ze zwycięstwa w "TzG" nie było końca

Aktorka nie tylko otrzymała wspomnianą Kryształową Kulę, która teraz pewnie zajmie szczególne miejsce w jej domu, ale wzbogaciła się też o bardzo pokaźną sumę pieniędzy. Za zwycięstwo w Tańcu z Gwiazdami zdobyła bowiem aż 100 tysięcy złotych. Na co zamierza przeznaczyć te pieniądze? W rozmowie z JastrzabPost.pl ujawnia, że choć nie lubi rozmawiać na takie tematy to wygrana na pewno pomoże jej w spłaceniu kredytu na mieszkanie.



Jesteśmy szalenie wdzięczni, że ludzie chcieli nas oglądać, że sprawiało im to radość... Jeżeli ktoś się wzruszył, ktoś się uśmiechnął to dla nas jest to największa nagroda. Mama nauczyła mnie, że o pieniądzach się nie rozmawia, ale jeżeli ma się kredyt na mieszkanie to zawsze się wie, co z tymi pieniędzmi się zrobi, więc... - przyznała uśmiechnięta i nieco speszona.