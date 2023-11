Kolejny odcinek "Agenta" za nami! To był już szósty odcinek, w którym emocje sięgały zenitu. Przypomnijmy, że w 5. odcinku odpadł Beniamin Andrzejewski. To on okazał się najsłabszym ogniwem.

Agent, odcinek 6. Kto odpadł?

A w szóstym odcinku? Co się działo i kto odpadł? Na początku Kinga podzieliła uczestników na trzy drużyny. Każda z drużyn musiała zapamiętać charakterystyczne owoce i warzywa dla dżungli. Np. papaja, chlebowiec, ziemniak taro, paproć jadalna, banany. Ale to był dopiero początek! Uczestnicy podzieleni na grupy musieli następnie znaleźć te owoce i warzywa w dżungli. Mieli jednak kilka utrudnień! Nie było łatwo! Ostatecznie wygrała drużyna Peji, Tomka i Ilony!

Przyszedł czas na następne zadanie. Uczestnicy musieli otworzyć skrzyneczki za pomocą kluczy. Udało się otworzyć kilka skrzynek, ale na końcu okazało się, że brakuje 1000 złotych i 2 jokerów! Potem czekała wszystkich noc w namiotach - w dość trudnych warunkach.

Kto ostatecznie odpadł? Z programem pożegnała się Julia Wróblewska!

O przetrwanie w programie w "Agencie" walczy już tylko 8 uczestników. Oto oni:

Piotr Świerczewski

Ilona Ostrowska

Michał Mikołajczak

Anna Lucińska

Karolina Ferenstein-Kraśko

Tomasz Ciachorowsk

Ryszard Peja Andrzejewski

Maja Włoszczowska

