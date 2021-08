Widzowie "40 kontra 20" są bezlitośni dla Roberta, zarzucając mu, że gnębi Kingę. Ten milczy i po raz kolejny wyśmiewa wygląd byłej faworytki. Co na to piękna blondynka?

W "40 kontra 20" tuż obok uśmiechów, słodkich słówek i ciepłych gestów, rozgrywa się prawdziwa podjazdowa wojna. Uczestniczki już czują na plecach oddech swoich rywalek oraz zbliżającego się wielkiego finału i podstępem starają się nakłaniać koleżanki, by wspólnymi siłami pozbyć się największej konkurencji. W poprzednim odcinku byliśmy świadkami sojuszu Patrycji i Lindy przeciwko Kindze, a także zmyślnej zagrywki Pati, która wraz z Robertem wyśmiewała wygląd Kini. I choć dotąd to właśnie blond piękność była faworytką Seniora, ten coraz śmielej pozwala sobie na docinki w stronę dziewczyny. Tym razem przesadził?

"40 kontra 20": Robert ostro o wyglądzie Kingi

Kinga Zapadka niewątpliwie jest jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek randkowego hitu TVN 7 - "40 kontra 20". Piękna, pewna siebie, przebojowa i kochająca skąpe stroje blond seksbomba od pierwszego odcinka show skutecznie uwodzi Seniora - Roberta Kochanka i to z wzajemnością. Niestety, porywczy charakter dziewczyny, jej zaborczość i upór sprawiły, że najpierw weszła na wojenną ścieżkę z Lindą, później pokłóciła się z Martą, a w efekcie zamiast zniechęcić Roberta do pozostałych dziewczyn, została wyrzucona z willi, trafiając na glamping Juniora - Bartosza Andrzejaka.

Ta potwarz sprawiła, że atrakcyjna blondynka na każdym kroku okazywała Seniorowi niezadowolenie. Doszło nawet do tego, że Kinga wdała się z Robertem w poważną kłótnię, po której światowej sławy tancerz diametralnie zmienił stosunek do swojej byłej faworytki.

KADR Z PROGRAMU "40 KONTRA 20"

Dystans pomiędzy panem willi, a zdegradowaną go glampingu pięknością, nie uszedł uwadze pozostałym uczestniczkom, które tym samym dały sobie zielone światło do walki o serce Roberta Kochanka. Co więcej, pomiędzy paniami już zawiązał się tajny sojusz, mający za zadanie eliminację Kini z dalszej gry.

Pewna siebie Iza, zmyślnie nakierowała Patrycję, by ta uwierzyła, że Kinga od teraz zamierza podrywać Bartka. Rozemocjonowana Pati, szybko poprosiła o pomoc Lindę. Co więcej, postanowiła zasiać w Seniorowi ziarno niepewności, nie tylko wątpiąc w szczerość intencji dziewczyny, ale wyśmiewając z Robertem wygląd Kingi.

- Usta. To nie są naturalne usta. Kto ma usta na pół twarzy? Ludzie się tak nie rodzą. Niby wszystko naturalne, potem rodzi się dziecko i... chyba podmienili w szpitalu?

- No po niej to widać, w końcu piersi nie da się nie zauważyć.

- Wchodzą najpierw piersi potem Kinia. Tylko, że one są tak pod twarzą od razu na obojczykach - drwili z pięknej blondynki.

Mat. prasowe

Co ciekawe, choć na początku Robert był oczarowany piękną Kingą, jej pełnymi ustami i wydatnym biustem, teraz postanowił po raz kolejny ostro wypowiedzieć się na temat kobiet decydujących się na operacje plastyczne.

"40 kontra 20": Robert miażdży Kingę docinkami na temat operacji plastycznych

Nowy dzień w rajskiej greckiej posiadłości przyniósł nowe, nieoczekiwane zwroty akcji. Panie postanowiły zorganizować roast na przystojniakach i w prześmiewczy sposób uwypuklić ich największe wady.

- Casanowa, "co to nie ja", brak decyzyjności - oceniła ostro Roberta Kinga. Czarujesz tymi oczkami. Tu mrugnę, tam skubnę, tam się popatrzę - dodała.

Co ciekawe, choć Senior przyjmował wszystkie gorzkie słowa ze stoickim spokojem, po zakończeniu roastu postanowił odgryźć się Kindze.

- Ja się zastanawiam, co kieruje kobietami, żeby tak się podrasować - zaczął Robert. - Wiesz, że czasem wymagania mężczyzn - odpowiedziała Agata. - Ale co, Agata, zrobisz się dla faceta? - ciągnął Robert. - Nie, ale wydaje mi się to jako jeden z powodów - odparła. - Dla mnie to jest trochę słabe - odparł.

Również Kinga postanowiła zabrać głos w sprawie.

- Wiecie, co jest ciekawe? Mężczyźni fatycznie reagują różnie, ale z autopsji wiem, że jak jest już coś, to mówią "no w sumie to fajnie", "no w sumie to ładnie", "no w sumie to dobra decyzja".

KADR Z PROGRAMU "40 KONTRA 20"

I choć przemyślenia Roberta zostały odebrane przez Kingę w atmosferze żartu, to później dziewczyna nie wytrzymała. Prosząc Beatę o rozmowę w cztery oczy zalała się łzami.

- Boję się strasznie - zaczęła Kinga. - Ale czego się boisz? Powiedz. Wal. Że ci się krzywda jakaś stanie? - To już za późno k*rwa - wyznała zapłakana Kinga wtulając się w ramiona Beaty. - Czy ty się zakochałaś? - Boże, Beatka. Co on robi? - szeptała zalana łzami Kinga.

Choć przy pozostałych uczestniczkach Kinga stara się robić dobrą minę do złej gry, ostatnie zdarzenia na planie "40 kontra 20" sprawiły, że piękna blondynka nie wytrzymała i zalała się łzami. Myślicie, że Robert wreszcie jej odpuści, a może za namową Patrycji, podjudzonej wcześniej przez Izę, nadal będzie dogryzał swojej byłej faworytce?