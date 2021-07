"40 kontra 20": Robert Kochanek całuje Martę: "Kinga mnie zabije" 

Kinga z "40 kontra 20" nie czuje w Marcie konkurencji. "Osiągnę to co chcę, bo tak zawsze było" - powiedziała pewnie. Pocałunek Roberta z Martą będzie początkiem ich wojny?

Tuż przed eliminacjami w "40 kontra 20" Kinga dała Robertowi Kochankowi ultimatum, w którym miał wybierać pomiędzy nią a Martą. "Senior" jednak nieco zakpił z uczuć zauroczonej w nim blondynki, dając Marcie kolejną szansę. Podczas romantycznej randki we dwoje zrobiło się gorąco:

Kinga mnie zabije

Co się wydarzyło? To początek wojny o Roberta pomiędzy Martą a Kingą?

"40 kontra 20": Robert Kochanek woli Martę niż Kingę?

Kinga początkowo bardzo emocjonalnie podchodziła do zachowania Roberta Kochanka. Senior z "40 kontra 20" coraz śmielej radzi sobie z dziewczynami z wilii. Chociaż na pierwszy rzut oka najmocniej walczy o niego Kinga, on wcale nie uważa jej za faworytkę. Kinga doskonale wie, że grunt usuwa jej się spod nóg, a zainteresowanie Roberta Martą doprowadziło ją nawet do płaczu:

Czuję, jakby coś poszło nie tak. Nie lubię, jak ktoś robi z mojego serca tatar - mówiła zapłakana przed kamerami.

Czy dziewczynom uda się dogadać? Dzięki wygranej w duecie konkurencji z poprzedniego odcinka poszły na randkę z Robertem, chociaż jako pierwszą zaprosił Martę, co mogło okazać się pstryczkiem w stronę Kingi.

Mam wrażenie, że Robert szuka emocji i on chce by te typiarki o niego walczyły - podsumowała Patrycja

Zarówno Marta jak i Kinga nie zamierzają odpuszczać walki o Seniora. Podczas randki Marta nie wiedziała, co ma robić. Zależało jej na Robercie ale jednocześnie wiedziała, że będzie miała przy sobie również swoją największą konkurentkę. Kinga nie odda Roberta tak łatwo. Kochanek podczas randki postanowił jeszcze dorzucić oliwy do ognia:

Mam wrażenie, że jest jakaś kontra pomiędzy wami

Doszło do pierwszej wymiany zdań pomiędzy dziewczynami:

- Mam inne podejście w kwestii załatwiania różnych spraw - powiedziała Julia

- Ja nie zrobiłam nic złego, przepraszam, że tak to odbierasz - zaczęła się wycofywać Marta

Kinga zdawała się nie widzieć konkurencji w koleżance z programu:

I tak później to co chcę to osiągnę, bo tak zawsze było.

Zarzuciła Marcie nieszczerość:

- Nawet Robert się mnie zapytał, jak mi się podobało zakończenie wieczoru, kiedy się obściskiwaliście, a Ty mówisz: "między nami nic nie jest"

- Mówiłam, widziałaś, co robiliśmy, my się nie chowaliśmy. Kinga cały czas w negatywnym świetle chce mnie pokazać!

Marcie trudno było wygrać z charakterem koleżanki z programu, która postanowiła zawstydzać ją podczas wspólnej ranki.

Z kolei Robert poruszył temat wspólnej nocy Marty i dwóch innych dziewcząt w glampingu Bartka. Marta wówczas zdecydowała się na pocałunki z Juniorem, co go zdenerwowało. Jednak wygląda na to, że to wcale nie przekreśla szans uczestniczki u Seniora, ponieważ to właśnie ją wybrał na randkę 1:1.

- Marta mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe, bo widzę, że jak jesteśmy razem we trójkę to dochodzi do spięć - nawiązał do relacji z Kingą

- Wiem, że jesteś zainteresowany i nasza przyjaźń i uczucie może się rozwinąć. Będzie nowa Marta, która się nie podda.

Pod koniec randki doszło do nieoczekiwanego pocałunku pomiędzy Martą a Robertem:

Kinga mnie zabije - wyznał Senior

Po chwili dodał:

Jeśli jest dojrzała to to zrozumie, jeśli nie to nie, ja nie będę się zmieniał, dla niej na pewno. Ale to nie jest tak, że wrócimy i ja będę biegał "Martusia, Martusia".

Czy sytuacja się zaogni?

Kinga niemalże od pierwszego odcinka walczy o względy Roberta z "40 kontra 20". Przed ostatnią eliminacją postawiła nawet Robertowi ultimatum, które brzmiało "Ja albo Marta". Senior z "40 kontra 20" postanowił nie przejmować się słowami zauroczonej blondynki i dał Marcie kolejną szansę.

Co więcej, na ostatnią randkę zaprosił obie rywalki, jednak to Martę wybrał na kolację we dwoje. Podczas romantycznego wieczoru na jachcie pomiędzy nimi doszło do pocałunku. Robert doskonale wiedział, że tym, co właśnie zrobił, zagra na uczuciach Kingi. Gdy dowie się o tym, co zaszło pomiędzy nim a Martą odpuści czy będzie grała bardziej zacięcie?