"40 kontra 20": Patrycja i Robert wyśmiewają Kingę: "Cycki na obojczykach, usta na pół twarzy" 

Czarne chmury ponownie zawisły nad losem Kingi w "40 kontra 20"? Do tej pory wydawać by się mogło, że odkąd Kinga trafiła na glamping zyskała pierwszych sprzymierzeńców. Zawarła nawet pakt z Martą i Patrycją, aby pozbyć się nowej Agaty z otoczenia Roberta. Jednak okazało się, że wystarczy jedno słowo Izy, aby Patrycja zupełnie zmieniła nastawienie do pięknej blondynki:

No piątym kołem u wozu jest, przeszkadza nam, więc trzeba jej się pozbyć - przyznała Patrycja.

W rozmowie z Robertem również poruszyła temat Kingi. Szczera "dwudziestka" i Robert Kochanek mocno zakpili z wyglądu Kingi. Przekroczyli granice?

Zobacz także: "40 kontra 20": Patrycja ostro walczy o Bartka! Padły bardzo mocne słowa: "Nie używa mózgu"

"40 kontra 20": Iza nastawia Patrycję przeciwko Kindze

Gdy Robert wyrzucił Kingę z willi, to był dla niej cios. Uczestniczka "40 kontra 20" jednak bardzo szybko zrozumiała, że dopiero w grupie dziewczyn Bartka może odetchnąć, dobrze się bawić i nie być na celowniku pozostałych dziewczyn, walczących o względy seniora. Do tej pory to właśnie Kinga była najbliżej Roberta, jednak on w pewnym momencie zaczął się od niej odsuwać. Okazało się, że na glamping trafiła również Marta, największa rywalka Kingi. Dziewczyny nawet znalazły wspólny język i wraz z Patrycją postanowiły zawiązać spisek, którego celem miała być eliminacja nowej. Okazało się jednak, że jedno słowo Izy wystarczyło, aby Patrycja została wrogo nastawiona wobec Kingi, ze strony której do tej pory nie czuła zagrożenia. Czy Iza jest dobrym obserwatorem? A może to strategia by na zawsze pozbyć się rywalki o serce Roberta?

- Może być atak ze strony dziewczyny, którą masz najbliżej - zaczęła Iza

- Marty? Z Dalią nie jestem blisko. Z nową?! - dopytywała Patrycja

- No k*rwa. Pod nosem masz.

- Kingi? Myślisz?

Mat. prasowe

Iza postanowiła uświadomić Patrycji, że odesłanie Kingi na glamping miało nie tylko zdystansować ją i Roberta ale może również zbliżyć ją do Bartka:

- To, że Kinga jest teraz na dole wysłana, to nie tylko służy tamtej sytuacji - kontynuwała Iza

- Ale to by nie miało wielkiego sensu, jak ona cały czas stoi i pie*doli jak bardzo jej zależy na Robercie - zauważyła Patka

- Tu wiele rzeczy nie ma sensu. A ile takich związków powstało, że facet był pocieszycielem po rozstaniu? Jak się pocieszali tak się pocieszyli.

- Nie narzucaj jej tak - wtrąciła się Linda

- Ja nie narzucam tylko mówię

- Dobra trzeba określić plan jak się pozbyć Kingi, bo jestem wku*wiona aktualnie

- Taak, brawo - cieszyły się Linda i Iza

Ta rozmowa z Izą wystarczyła, by Patrycja zmieniła front:

No piątym kołem u wozu jest, przeszkadza nam, więc trzeba jej się pozbyć - powiedziała o Kindzie

Mat. promocyjne

Zobacz także: "40 kontra 20": Wojna uczestniczek. Joanna o Kindze: "Mega żałosne. Ma rozchwianie emocjonalne"

"40 kontra 20": Patrycja i Robert Kochanek wyśmiewają wygląd Kingi

Ziarno zostało zasiane. Po rozmowie z Izą, Patrycja postanowiła skonfrontować się z Robertem i porozmawiać na temat Kingi. Przekazała mu spostrzeżenia, które przekazała jej Iza:

- Dalia nie jest dla mnie żadnym zagrożeniem, bo gdyby Bartito poleciał na Dalię to świadczy źle też o Bartito. Marta by mi tego nie zrobiła, no i zostanie Kinia. Czy Kinia by zaatakowała Bartito? Myślę, że nie ale też ciężko jej zaufać na sto pro. Może gdybyś Ty ją olał? To "Bartito pociesz mnie" i "ojej jesteśmy razem" takie akcje też się zdarzały, prawda?

- Mam nadzieję, że masz świadomość tego, co mówisz - odpowiedział Robert

- Mam, ale wiesz czasami się ma świadomość ale się nie chce mieć świadomości?

- Właśnie.

- Myślisz, że mogłoby być coś pomiędzy nimi?

- No ja ci nic nie powiem (...) tu mnie już nic nie zdziwili

Patrycja podkreśliła, że to nie jest przypadek, że Kindze nikt nie ufa. Czy Patrycja została właśnie nieświadomym pionkiem w grze Izy? Czy faktycznie ma powody, by tak myśleć o Kindze? Przy okazji rozmowy o nowej, Patrycja i Robert obgadali również wygląd pozostałych uczestniczek. Robert Kochanek nie ukrywa, że nowa Agata jest w jego guście:

- No jest atrakcyjna, nie powiem, że nie. Bardzo ładne oczy ma, bardzo ładne ciało i uśmiech. Ma taki swobodny styl bycia. Nie wywala się w technologię, wiesz o czym mówię?

- Aczkolwiek usta ma zrobione. Przyznała się. Nawet Dalia ma usta zrobione, czaisz? Jedyną osobą, która nic nie ma zrobionego jestem ja i Marta. Tylko, że Marta ma doczepy. Dalia też ma doczepy we włosach. Wszystkie, nawet Kama miała nosek zrobiony - - zauważyła Patrycja

- To dopiero by wyszły chochliki k*rwa - zaśmiał się Robert Kochanek

Mat. prasowe

Zobacz także: "40 kontra 20": Fani chcą usunięcia Patrycji z programu?! "Bardzo nie fair objaw agresji"

Temat spadł również na poprawianie urody przez Joannę czy Julię:

- Aśka była na tym odsysaniu tłuszczu przed samym programem. Najbardziej to była Julka miała wszyściutko: twarz, cycki, dupę.

- No ale ta pupa to zajebista była.

Patrycja przy okazji postanowiła poruszyć także temat Kingi:

- No Kinia to też wiesz

- Ale Kinga to co? Piersi i co jeszcze?

- Usta. To nie są naturalne usta. Kto ma usta na pół twarzy? Ludzie się tak nie rodzą. Niby wszystko naturalne, potem rodzi się dziecko i... chyba podmienili w szpitalu?

- No po niej to widać, w końcu piersi nie da się nie zauważyć.

- Wchodzą najpierw piersi potem Kinia. Tylko, że one są tak pod twarzą od razu na obojczykach.

Dziewczyny, a w szczególności Kinga, z pewnością nie byłyby zadowolone, słysząc tę rozmowę.