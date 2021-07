"40 kontra 20": Kinga jest wściekła na Roberta: "Wziąłeś mnie za główną escortkę warszawską"

Już wiadomo, które pary zmierzą się ze sobą w wielkim finale drugiej edycji " Hotelu Paradise "! Ostatnia "puszka pandory" była pełna emocji. Pojawiła się na niej grupa uczestników, która została wyeliminowana z rąk czekających na finałowy werdykt par. Tego wieczoru nie brakowało emocji, również tych negatywnych: Wiesz co mnie przeraziło?! Ta nienawiść w tych ich oczach! Ten obłęd... U Domi... U wszystkich! - mówiła jedna z finalistek po "puszcze pandory" Sonia i Łukasz, Artur i Ata a może Magda i Robert? Zobaczcie, która para musiała spakować walizki tuż przed wielkim finałem "Hotelu Paradise 2". Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Odpadli najwięksi faworyci widzów! Szokująca decyzja Soni i Łukasza Magda Jankowska i Robert Kapica odpadają z "Hotelu Paradise 2" Za nami ostateczna i zdecydowanie najbardziej emocjonująca "puszka pandory" drugiej edycji "Hotelu Paradise". W dodatku na loży podczas ostatecznego starcia zasiedli wyeliminowani uczestnicy, którzy mieli im wiele za złe. Adam, Ania, Ivan, Dominika, Bartek, Julia i Kamil - wszyscy pożegnali się z programem przez decyzję, któregoś z wielkiej szóstki. Przyszedł więc czas na odwet. Doszło do spięcia pomiędzy Arturem a Dominiką. Arturowi zostały wypomniane wszystkie ruchy podczas pobytu w "Hotelu Paradise" zaczynając od niedotrzymanych obietnic, że dotrwa z nią do finału aż do wyjawienia tajemnicy na temat tego, że doszło pomiędzy nimi do zbliżenia. - Jak ty możesz mówić, że nie ma fal, gdy uprawiamy seks nie raz i nagle ty kopiesz mnie w dupę. Jak ja mam się czuć nie urażona? To dla ciebie nic? - To nie jest dla mnie nic. A dla ciebie to jest nic? Czy ja cię zmuszałem do tego seksu? Nie wydaje...