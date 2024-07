Finał trzeciej edycji show "Top Model" wywołał wiele emocji. Werdyktem widzów program wygrała Zuzanna Kołodziejczyk, chociaż murowaną faworytką jurorów była Marcela Leszczak. Dziewczyna nie ukrywała, że jest rozczarowana takim obrotem sprawy. Na drugi dzień po ogłoszeniu wyników skontaktowaliśmy się z Marcelą, która szczerze oceniła, co sądzi o zwyciężczyni. Przypomnijmy: "Widzowie popełnili błąd. Zuza nie zrobi kariery"

Wypowiedź Marceli wzbudziła wiele kontrowersji, choć wielu się z nią zgadzało - w tym osoby związane ze światem mody, które wskazywały Leszczak na zwyciężczynię show tuż przed jego zakończeniem. Zuza do tej pory nie chciała wypowiadać się w tej sprawie, ale w końcu zabrała głos. Przyznała, że słyszała o słowach Marceli i zgadza się z nią, że jest za gruba na modelkę. Nie ukrywa jednak rozczarowania:

Słyszałam po finale, że Marcela brzydko o mnie mówi. Zgodzę się, że jestem za gruba, ale za niska? Przepraszam bardzo, ale Marcela jest ode mnie niższa. Dziwi mnie, że jak się witamy to tak jak byśmy były najlepszymi przyjaciółkami, a przy innych jedzie po mnie. Powiedziała co chciała. Ja pierwsza nic nie powiem. Będę miała przylepiony uśmiech do twarzy. Jak będzie chciała to wytłumaczyć to czemu nie - powiedziała w rozmowie z TVN.pl