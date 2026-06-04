Ola Nowak od lat należy do najpopularniejszych polskich influencerek. W sieci zbudowała ogromną społeczność, a tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 1,5 mln osób. Popularność zdobywała m.in. jako jedna z twarzy internetowego projektu „Beksy”, a później rozwinęła własną markę w mediach społecznościowych.

Niedawno twórczyni internetowa świętowała 31. urodziny. Jak się okazało, jej narzeczony zadbał o to, by ten dzień zapamiętała na długo.

Urodziny Oli Nowak. Narzeczony rozpieścił ją luksusowymi prezentami

2 czerwca 2026 roku Ola Nowak opublikowała na Instagramie nagranie, na którym widać ją siedzącą w prywatnym samolocie. Już wtedy było jasne, że nie chodzi o zwykłą podróż, ale o wyjątkową niespodziankę.

Co on wymyślił? Czym ja sobie zasłużyłam, że ty jesteś taki kochany?! mówiła wzruszona influencerka, po czym pocałowała ukochanego

Dzień później Ola Nowak pokazała, że lot samolotem był dopiero początkiem atrakcji. Na Instagramie pojawiła się rolka, w której influencerka ujawniła swój urodzinowy prezent. Okazało się, że narzeczony podarował jej samochód - i to nie byle jaki, bo wymarzonego Range Rovera.

Nagranie miało bardzo radosny charakter. Ola wyskoczyła zza auta, po czym pobiegła do ukochanego, by znów obsypać go pocałunkami. W opisie rolki nie kryła emocji.

Pov: ja w randomowy wtorek, bo postanowiłam odpisać temu jednemu typowi na Instagramie

Chwilę później dodała:

Aaaaa, mój wymarzony samochód! Jak Wam się podoba? Prześlij to swojej koleżance, która nie odpisuje na DM-y!

Fani szybko zrozumieli, że urodzinowy gest narzeczonego był dopracowany w każdym szczególe. Najpierw lot, później efektowne odsłonięcie auta i ogromne emocje jubilatki. Całość wyglądała jak scena z romantycznego filmu.

Ola Nowak i jej narzeczony budzą ogromne zainteresowanie internautów

Życie prywatne Oli Nowak od dawna budzi zainteresowanie fanów. Influencerka zaręczyła się z Maciejem podczas romantycznego wyjazdu do Rzymu. To właśnie tam jej ukochany poprosił ją o rękę, a Ola później podkreślała w sieci, że była to jedna z najpiękniejszych niespodzianek w jej życiu.

Teraz jej narzeczony znów udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Urodzinowy Range Rover, po który Ola przyleciała samolotem, wywołał w sieci ogromne poruszenie. Jedni zachwycali się rozmachem niespodzianki, inni komentowali emocjonalną reakcję influencerki i jej radość.

Przypomnijmy, że to niejedyne radosne wieści z życia popularnej gwiazdy internetu. Niedawno wyszło też na jaw, że razem z Andziaks, Ola Nowak pojawi się w nowym programie "Girls of Warsaw".

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