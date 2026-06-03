Pola Wiśniewska w rozmowie w podcaście „Galaktyka Plotek” odniosła się do tego, jak wyglądały w jej małżeństwie kontakty Michała Wiśniewskiego z jego byłymi żonami i partnerkami. Opowiedziała o tym, co początkowo było dla niej trudne do oswojenia, i postawiła jasną granicę.

Pola Wiśniewska o relacjach Michała Wiśniewskiego z byłymi żonami

Michał Wiśniewski od lat wzbudza ciekawość nie tylko muzyką, lecz także życiem prywatnym. Lider Ich Troje ma za sobą pięć ślubów, a wśród jego byłych żon wymieniane są Magda Femme, Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Anna Świątczak i Dominika Tajner. Do tego dochodzi duża rodzina: Etienette, Vivienne, Xavier, Fabienne, Falco i Noel.

Właśnie w tym kontekście Pola Wiśniewska została zapytana o coś, co dla wielu osób bywa nieoczywiste: utrzymywanie relacji z byłymi partnerkami. Przyznała, że na początku taki układ był dla niej zaskoczeniem, bo sama patrzy na te sprawy inaczej. Z czasem jednak emocje opadły, a na pierwszy plan wyszła praktyka i rozsądek.

Jest za tym, by nie zamykać drzwi z hukiem, ale jednocześnie nie udawać, że dawne związki nie niosą za sobą bagażu. Dlatego podkreśliła, że kontakty po rozstaniu powinny mieć sens i konkretny cel, a nie być towarzyską kontynuacją poprzedniego rozdziału.

Może na początku to było zaskakujące, ponieważ jestem nieco odmiennego zdania przyznała Wiśniewska.

Nie palmy mostów za sobą, ale ograniczajmy kontakty do tego, co nas łączy, czyli np. w temacie dzieci. Każdy ma swój model dodała.

Warto przypomnieć, że niedawno Pola Wiśniewska ujawniła, czy może wrócić do Michała Wiśniewskiego. W rozmowie z fanami jasno wyraziła swoje zdanie na temat przyszłości ich relacji romantycznej.

Pola Wiśniewska o kontakcie z Michałem Wiśniewskim po rozwodzie

W rozmowie padło wprost, że małżeństwo Michała i Poli nie przetrwało trudniejszego momentu i że czeka ich rozwód. Czy była już partnerka Michała Wiśniewskiego zamierza utrzymywać z nim bliski kontakt po rozwodzie?

Pola Wiśniewska nie uciekła od tego wątku. Zaznaczyła, że skoro mają dzieci, kluczowy jest wzajemny szacunek. Właśnie dzieci mają być punktem, który naturalnie wymusza kontakt i sprawia, że nawet po rozstaniu nie da się po prostu zniknąć z życia drugiej osoby. Jednocześnie nie stawiała wielkich deklaracji dotyczących wszystkiego, co wykracza poza sprawy rodzinne. Dała do zrozumienia, że życie dopisze dalszy ciąg, a ich relacja po rozwodzie może przybrać różne formy.

Mamy dzieci, więc mam nadzieję, że pozostaniemy w szacunku do siebie. Jeśli chodzi o resztę, czas pokaże powiedziała.

Zobacz także: