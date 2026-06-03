Milion złotych zebrany podczas charytatywnej transmisji Łatwoganga ma już konkretny adres. 3 czerwca Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że 1 000 000 zł przekazano do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, a pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie nierefundowane dzieci walczących z nowotworami. To ruch wykonany zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez sam szpital.

Tam trafił milion złotych ze zbiórki Łatwoganga. Fundacja wydała komunikat

Komunikat fundacji zamknął jeden z najważniejszych wątków wokół głośnej zbiórki: co dalej z ogromną kwotą, którą internet potrafi wykręcić w rekordowym tempie. Tym razem odpowiedź jest prosta i bardzo konkretna: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie dostał pełny milion złotych.

Najistotniejsze jest jednak to, na co mają pójść środki. Fundacja wskazała leczenie nierefundowane, czyli takie, którego koszty nie są pokrywane w standardowym trybie. W praktyce to często właśnie ten fragment terapii bywa dla rodzin najbardziej stresujący i najbardziej pilny, bo decyzje zapadają szybko, a czas w leczeniu onkologicznym jest bezcenny.

Dziś przekazujemy 1 000 000 złotych dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na leczenie nierefundowane dzieci walczących z nowotworami. A wszystko to zgodnie z prośbą szpitala, który oszacował, że taka kwota pozwoli zabezpieczyć rok niezbędnego leczenia i terapii przekazała fundacja Cancer Fighters.

Warto przypomnieć, że pod koniec maja Łatwogang opublikował pożegnalne wideo, w którym zapowiedział, że wycofuje się z działalności w mediach. Influencer przekazał, że musi odpocząć od zainteresowania, którego się nie spodziewał.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie otrzymał milion złotych

W świecie charytatywnych akcji łatwo o emocje, trudniej o logistykę. Tu akcent pada właśnie na organizację - przekazanie środków odbyło się zgodnie z prośbą placówki. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie jest beneficjentem, ale w centrum są mali pacjenci i ich ścieżki leczenia. Pieniądze mają wspierać tych, którzy potrzebują terapii wykraczających poza refundację. Dla wielu rodzin to różnica między odkładaniem decyzji na później a możliwością szybkiego reagowania na zalecenia lekarzy.

Charytatywna transmisja Łatwoganga trwała dziewięć dni, ale rozmowy o niej ciągnęły się znacznie dłużej. Nie bez powodu: akcja błyskawicznie przebiła się do głównego nurtu i była szeroko komentowana jako jedno z największych wydarzeń polskiego jak i światowego Internetu.

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