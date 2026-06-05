Natalia Kukulska jest szczęśliwą mamą. Wokalistka i jej mąż Michał Dąbrówka wychowują trójkę dzieci. Jako pierwszy urodził się ich syn Jan, który przyszedł na świat 24 czerwca 2000 roku. Pięć lat później, 4 maja 2005 roku, para powitała na świecie swoją pierwszą córkę, Annę. Najmłodsza z rodzeństwa, córka Laura, urodziła się natomiast w 2017 roku. Natalia Kukulska zazwyczaj rzadko dzieli się w mediach społecznościowych prywatnymi kadrami i nagraniami z udziałem swoich dzieci. Tym razem jednak zrobiła wyjątek.

Natalia Kukulska pokazała nagranie z dziećmi. "Moja duma"

Dzień Dziecka u Natalii Kukulskiej był w tym roku bardzo wyjątkowy. Kilka dni temu wokalistka pokazała na swoim instagramowym profilu nagrania z trójką dzieci. Na pierwszym filmie Anna, córka Natalii Kukulskiej, akompaniowała na pianinie Janowi i Laurze, którzy z widoczną radością oddali się tańcowi. Warto wspomnieć, że starsza córka Natalii Kukulskiej rozpoczęła studia musicalowe w Londynie, ale ostatecznie zmieniła zdanie i wróciła do Polski.

Na następnych nagraniach dzieci Kukulskiej śpiewały w rytm piosenek Duy Lipy i Ariany Grande. Wygląda na to, że talent do muzyki jest w ich rodzinie dziedziczny.

Moja duma. Miłość największa. Szczęście. Jasiul, Anula, Laurix. Zawsze wzrusza mnie to ich połączenie czytamy w opisie kadru.

Syn Natalii Kukulskiej jest muzykiem. To wiemy o jego karierze

Nie tylko Anna Dąbrówka wybrała muzyczną przyszłość. Syn Natalii Kukulskiej również poszedł w ślady rodziców. Rozwija karierę jako perkusista oraz producent. Aktywnie uczestniczy w różnych projektach, w tym m.in. koncertach. Miał okazję współpracować ze znaną mamą, ale również z innymi muzykami, takimi jak: Zalia oraz Franek Warzywo. Wyjątkową, artystyczną więź, jaka łączy go z mamą, doskonale opisują słowa samej Natalii Kukulskiej.

Muzyka to jest jakiś język abstrakcyjny. My wszyscy go w sobie mamy i czujemy. Jest to jedna z płaszczyzn naszego porozumienia komentowała wokalistka w podcaście STUDIO 96.0.

We wspomnianym wywiadzie wokalistka wspomniała o tym, jak dogaduje się ze swoimi pociechami. W ich domu nie brakuje emocjonalnych dyskusji.

Z tego chyba jestem najbardziej dumna w życiu, że mamy bliski kontakt. Rozmawiamy o wszystkim. Nie kłócimy się. (...) Nie mówię, że nie mamy temperamentu, bo też mamy. Też bywa wesoło dodała Natalia Kukulska.

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Natalia Kukulska pokazała wyjątkowe nagranie z dziećmi / Fot. Instagram / natalia.kukulska