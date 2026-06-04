Ślub Darii Sytej i Igora Grobelnego został zorganizowany w plenerze, w ogrodach Pałacu Mała Wieś. To adres dobrze znany osobom śledzącym życie gwiazd: eleganckie wnętrza i zielone otoczenie od lat przyciągają pary, które chcą połączyć klasyczną oprawę z bardziej swobodną atmosferą. Zobaczcie, jak wyglądała ta piękna ceremonia - paparazzi wszystko uwiecznili na zdjęciach.

Ślub Darii Sytej i Igora Grobelnego

Zanim przyszedł czas na ślub, Daria Syta i Igor Grobelny ogłosili zaręczyny w maju ubiegłego roku, publikując romantyczne zdjęcie. Teraz ten etap został domknięty w najbardziej formalny sposób: podczas czwartkowej uroczystości Syta i Grobelny przypieczętowali związek.

Na miejscu pojawiło się sporo rozpoznawalnych postaci ze świata tańca, telewizji i sportu. Wśród gości znaleźli się m.in. Rafał Maserak, Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, a także Olga Frycz oraz Albert Kosiński. W galerii z wydarzenia widać było również kolejne nazwiska, które potrafią podkręcić zainteresowanie każdą uroczystością: Rafała Zawieruchę z żoną, Tomasza Wolnego, Patryka Vegę z żoną, Adriannę Borek oraz Izabelę Skierską.

Taki skład pokazuje, że ślub Darii Sytej i Igora Grobelnego nie był wyłącznie prywatnym wydarzeniem. To także towarzyskie spotkanie osób z bardzo różnych środowisk, które na co dzień mijają się na planach, w studiach i na trybunach, a tu zebrały się w jednym miejscu, w tej samej, ślubnej scenerii. Jeśli ktoś szuka dowodu na to, jak mocno przenikają się dziś popkultura, sport i internet, Pałac Mała Wieś w czwartek dał go w najbardziej spektakularnej wersji.

Daria Syta i Igor Grobelny - nowi ulubieńcy show-biznesu?

Daria Syta od kilku lat jest kojarzona przede wszystkim z parkietem „Tańca z Gwiazdami”. W ostatniej edycji partnerowała Jasperowi Porębskiemu, a programowa energia przełożyła się na rozpoznawalność także poza samym formatem. Igor Grobelny to z kolei nazwisko znane kibicom siatkówki: zawodnik ma polskie i belgijskie obywatelstwo, w latach 2018–2019 reprezentował Belgię, a obecnie gra w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Myślicie, że po tak spektakularnym ślubie ta dwójka zyska jeszcze większe zainteresowanie fanów i staną się jedną z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu?

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