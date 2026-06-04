4 czerwca 2026 roku Meghan Markle uczciła na Instagramie 5. urodziny córki. Na jej profilu pojawiły się dwa nowe zdjęcia Lilibet: jedno w rodzinnym kadrze z księciem Harrym, drugie w ogrodowej scenerii ich kalifornijskiego domu. Do publikacji dołączyła krótki, bardzo ciepły opis poświęcony swojej „wymarzonej dziewczynce”.

Meghan Markle świętuje 5. urodziny córki na Instagramie

Wpis urodzinowy Meghan od razu przyciągnął uwagę, bo para rzadko pokazuje dzieci w mediach społecznościowych. Tym razem zdecydowali się na dwa ujęcia, które mają prosty, domowy charakter i wyraźnie stawiają na rodzinny klimat, a nie medialny rozmach.

Pierwsza fotografia to kadr z rodzicami, na którym Lilibet siedzi na rękach księcia Harry’ego. Druga przenosi internautów do ogrodu: bardziej spontaniczna, bliższa codzienności, pokazuje córkę Meghan i Harry'ego w otoczeniu natury. To właśnie takie migawki - ciche, bez fajerwerków - zwykle wywołują największe poruszenie, bo odsłaniają odrobinę życia, którego Meghan i Harry konsekwentnie pilnują.

Ważny jest też sam moment publikacji: tego dnia Lilibet Diana Mountbatten-Windsor kończy pięć lat, a post pojawia się jako urodzinowy gest mamy.

Nasza wymarzona dziewczynka. Wszystkiego najlepszego z okazji 5. urodzin, Lili - napisała pod zdjęciami Meghan Markle

Prywatność pod kontrolą, czyli kiedy Meghan i Harry pokazują dzieci

Meghan i Harry od lat poruszają się po cienkiej linii między prywatnością a zainteresowaniem opinii publicznej. Po wycofaniu się w 2020 roku z obowiązków w brytyjskiej rodzinie królewskiej i przeprowadzce do USA podkreślali, że zależy im na spokojniejszym życiu oraz mniejszej presji medialnej. W praktyce oznacza to rzadkie, selektywne publikacje - i zwykle przy konkretnych okazjach.

Urodziny są w tej strategii momentem symbolicznym: wystarczająco ważnym, by podzielić się emocją, i jednocześnie na tyle „rodzinnym”, by nie tłumaczyć się z powodu obecności dzieci w sieci. W ostatnich tygodniach pojawiła się też urodzinowa publikacja dotycząca starszego syna pary, Archiego. Teraz przyszła kolej na Lilibet.

Urodzinowy post automatycznie przypomniał również o znaczeniu imienia córki Meghan i Harry’ego. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor to nie przypadkowe zestawienie: imię jest hołdem dla królowej Elżbiety II, a drugi człon - dla księżnej Diany. W rodzinie, w której symbole i tradycje zawsze miały wyjątkową wagę, takie wybory nie przechodzą bez echa.

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