Maja Chwalińska dopięła swego w Paryżu i zameldowała się w wielkim finale Roland Garros. W czwartkowym meczu o awans pokonała Dianę Sznajder 7:6, 6:4, a trybuny dosłownie eksplodowały emocjami. Kamery natychmiast namierzyły rodziców tenisistki, którzy popłakali się ze wzruszenia, a wśród kibicujących na miejscu była także Monika Olejnik. Dziennikarka spotkała się z rodzicami zawodniczki i nagrała ich reakcję.

Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros

To był mecz, w którym nic nie przyszło „gratis”. Set otwarcia zakończył się tie-breakiem, a końcowy wynik 7:6, 6:4 mówi wszystko o intensywności tej walki.

Awans oznacza jedno: Polka zagra o tytuł. Finał zaplanowano na sobotę, a rywalką Mai Chwalińskiej będzie Mirra Andriejewa. I choć na korcie liczą się wyłącznie piłki, rytm wydarzeń już teraz podkręciły emocje z trybun, które w tym meczu stały się niemal drugim bohaterem.

Łzy dumy na trybunach i euforia, której nie dało się ukryć

Gdy ostatnia piłka przypieczętowała awans Mai Chwalińskiej do finału Roland Garros, obiektywy poszły w tłum i trafiły idealnie: rodzice Mai Chwalińskiej przeżywali ten moment całymi sobą. Skakali, krzyczeli, ściskali się, a na ich twarzach było widać łzy dumy i szczęścia. To jedna z tych scen, które nie potrzebują komentarza, bo emocje „robią” ją same.

Na tym jednak nie koniec. Na miejscu była też Monika Olejnik, która oglądała spotkanie z Tomaszem Ziółkowskim. Dziennikarka pokazała później w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania z trybun: widać na nich wspólne świętowanie z rodzicami Mai i wzruszenie po awansie. Olejnik dała też do zrozumienia, że jej paryski „serial” z udziałem Mai wciąż trwa, a ona sama mocno trzyma kciuki za finał.

Roland Garros przyzwyczaił kibiców do wielkich historii, ale ta ma piękny, polski wymiar. Teraz zostaje już tylko jedno pytanie: czy w sobotę Paryż zobaczy finał, o którym będzie mówić jeszcze długo po ostatniej wymianie? Mamy taką nadzieję i mocno trzymamy kciuki za Maję Chwalińską!

Fot. Screen Eurosport

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