Barbara Bursztynowicz w żałobie. Aktorka znana m.in. z serialu „Klan” poinformowała w mediach społecznościowych, że zmarł jej brat. Na Instagramie opublikowała archiwalne zdjęcie i krótki wpis: Braciszku kochany. Pod postem pojawiły się komentarze z kondolencjami oraz słowami wsparcia.

Nie żyje brat Barbary Bursztynowicz

Smutną wiadomość Barbara Bursztynowicz przekazała w nocy ze środy na czwartek. Zrobiła to w sposób bardzo prosty i bez rozbudowanych wyjaśnień: na Instagramie zamieściła archiwalną fotografię brata, a do niej krótki podpis.

Braciszku kochany♥️🦋🥀 - napisała

Ten gest wystarczył, by w komentarzach natychmiast pojawiła się fala reakcji. Pod wpisem internauci zostawiają przede wszystkim kondolencje i słowa otuchy.

Tak bardzo mi przykro Pani Basiu. Proszę przyjąć moje szczere wyrazy współczucia

Pani Basiu przytulamy i prosimy przyjąć wyrazy współczucia

Łączę się w bólu - piszą internauci

Barbara Bursztynowicz ma dziś 72 lata i od lat jest jedną z tych postaci, które publiczność kojarzy natychmiast: z konkretną rolą, głosem, stylem bycia, a także spokojem, z jakim zwykle opowiada o pracy i codzienności. Tym razem centrum uwagi nie jest jednak kolejny zawodowy projekt ani telewizyjny format, tylko prywatna strata.

Choć aktorka nie dopowiada szczegółów, sam komunikat wystarczył, by uruchomić szeroką reakcję odbiorców. W komentarzach powtarza się jedno: wsparcie. To ten rodzaj internetowej solidarności, który w trudnych chwilach potrafi wybrzmieć naprawdę wyraźnie.

Zawodowo wiele się zmieniło, prywatnie teraz najważniejsze jest jedno

Ostatnie miesiące w życiu Barbary Bursztynowicz przyniosły sporo zmian na planie zawodowym. Aktorka wzbudziła duże poruszenie decyzją o odejściu z serialu „Klan”, z którym była związana przez lata i w którym widzowie oglądali ją od samego początku.

Po rozstaniu z telenowelą pojawiły się nowe propozycje. Bursztynowicz dołączyła do produkcji „Szpital św. Anny”, a także spróbowała swoich sił w „Tańcu z gwiazdami”. W parze z Michałem Kassinem dotarła do ćwierćfinału programu, co przypomniało widzom, że lubi wyzwania i nie boi się nowych formatów.

Dziś jednak, niezależnie od planów i zawodowych zwrotów akcji, Barbara Bursztynowicz przeżywa trudne chwile z powodu śmierci brata. Aktorce składamy najszczersze wyrazy współczucia.

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