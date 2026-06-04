Daria z "Love is Blind: Polska" zareagowała na pytanie o Filipa. Wyjawiła prawdę
Daria Rybak z "Love is Blind: Polska" odpowiedziała na pytanie internauty ws. Filipa. Uczestniczka show Netflixa opublikowała nagranie z mężem, które wywołało lawinę pozytywnych komentarzy. Teraz Daria szczerze odpowiedziała na pytanie o swojego ukochanego. Wystarczyło jedno słowo.
Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wrócili na języki po finale i odcinku reunion. Małżonkowie publikują w sieci zakulisowe kadry i nowe nagranie, w którym Daria zaskakuje szczerym wyznaniem o ich relacji. Posypały się komentarze, a jedna z internautek zwróciła się do Darii i zapytała ją o Filipa. Uczestniczka show Netflixa od razu odpowiedziała.
Szczęśliwe zakończenie u Darii i Filipa z "Love is Blind: Polska"
Po emocjach związanych z finałem i odcinkiem reunion jasne stało się jedno: Daria Rybak i Filip Lenz nie zakończyli tej historii wraz z ostatnią sceną programu. Para z "Love is Blind: Polska" potwierdziła, że nadal jest razem i wciąż pozostaje małżeństwem.
Reunion padło niespełna rok po wydarzeniach pokazanych w programie, co od razu uruchomiło kolejną falę ciekawości: jak wygląda ich codzienność, kiedy kamery zniknęły? Małżonkowie zamiast uciekać od zainteresowania, dokładają kolejne elementy układanki. Publikują wspólne zdjęcia i nagrania, w tym kadry ze ślubu, momenty z domowej rutyny oraz ujęcia z wyjazdów.
Daria z "Love is Blind" zaskoczyła wyznaniem ws. związku
Największe poruszenie wywołało nowe nagranie opublikowane przez Darię w mediach społecznościowych. Na jaw wyszła prawda o związku Darii i Filipa z "Love is Blind: Polska" i posypały się komentarze.
Reakcja fanów była natychmiastowa. Pod publikacją pojawiło się mnóstwo komentarzy wspierających i gratulacji, a część widzów pisała wprost, że właśnie takiej szczerości oczekuje po parze, która zbudowała związek w nietypowych warunkach.
"Love is Blind: Polska": Daria szczerze o swoim mężu
Wśród komentarzy pod najnowszym nagraniem opublikowanym przez Darię jedna z internautek skomentowała relację uczestniczki z Filipem i zapytała o jej męża.
Pięknie się uzupełniacie. Zdradź nam Dario, czy Filip Cię zaskakuje?
Daria szczerze odpowiedziała i wyjawiła prawdę nt. ukochanego.
Nieustanie
My już czekamy na kolejne kadry z Darią i Filipem z pierwszej polskiej edycji "Love is Blind: Polska". Wy również im kibicujecie?
Zobacz także:
- To dlatego rodzina Filipa z „Love is Blind: Polska” nie przyszła na ślub. Znamy powód
- Malika i Marta tak spędzają czas po "Love is Blind: Polska". Nie do wiary, co w tym czasie robi Damian
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.