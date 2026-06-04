Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wrócili na języki po finale i odcinku reunion. Małżonkowie publikują w sieci zakulisowe kadry i nowe nagranie, w którym Daria zaskakuje szczerym wyznaniem o ich relacji. Posypały się komentarze, a jedna z internautek zwróciła się do Darii i zapytała ją o Filipa. Uczestniczka show Netflixa od razu odpowiedziała.

Szczęśliwe zakończenie u Darii i Filipa z "Love is Blind: Polska"

Po emocjach związanych z finałem i odcinkiem reunion jasne stało się jedno: Daria Rybak i Filip Lenz nie zakończyli tej historii wraz z ostatnią sceną programu. Para z "Love is Blind: Polska" potwierdziła, że nadal jest razem i wciąż pozostaje małżeństwem.

Reunion padło niespełna rok po wydarzeniach pokazanych w programie, co od razu uruchomiło kolejną falę ciekawości: jak wygląda ich codzienność, kiedy kamery zniknęły? Małżonkowie zamiast uciekać od zainteresowania, dokładają kolejne elementy układanki. Publikują wspólne zdjęcia i nagrania, w tym kadry ze ślubu, momenty z domowej rutyny oraz ujęcia z wyjazdów.

Daria z "Love is Blind" zaskoczyła wyznaniem ws. związku

Największe poruszenie wywołało nowe nagranie opublikowane przez Darię w mediach społecznościowych. Na jaw wyszła prawda o związku Darii i Filipa z "Love is Blind: Polska" i posypały się komentarze.

Reakcja fanów była natychmiastowa. Pod publikacją pojawiło się mnóstwo komentarzy wspierających i gratulacji, a część widzów pisała wprost, że właśnie takiej szczerości oczekuje po parze, która zbudowała związek w nietypowych warunkach.

"Love is Blind: Polska": Daria szczerze o swoim mężu

Wśród komentarzy pod najnowszym nagraniem opublikowanym przez Darię jedna z internautek skomentowała relację uczestniczki z Filipem i zapytała o jej męża.

Pięknie się uzupełniacie. Zdradź nam Dario, czy Filip Cię zaskakuje? napisała internautka.

Daria szczerze odpowiedziała i wyjawiła prawdę nt. ukochanego.

Nieustanie napisała Daria i dodała ''ściskamy''.

My już czekamy na kolejne kadry z Darią i Filipem z pierwszej polskiej edycji "Love is Blind: Polska". Wy również im kibicujecie?

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