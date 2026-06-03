Osiemnastka Elizy Macudzińskiej zapowiada się na wydarzenie z prawdziwym rozmachem. Jej mama, Izabela Macudzińska znana z programów telewizyjnych (m.in. „Królowa przetrwania”), opowiedziała o planach związanych z urodzinami córki, która na początku maja skończyła 18 lat. Teraz sama Eliza pochwaliła się przygotowaniami. Właśnie przeszła metamorfozę.

Eliza Macudzińska przeszła metamorfozę przed 18-stką

Eliza Macudzińska skończyła już 18 lat. Niedługo odbędzie się jej urodzinowa impreza, tymczasem teraz pochwaliła się swoimi zmianami w wizerunku. 18-latka postanowiła rozjaśnić swoje blond włosy. Nie ukrywała zadowolenia:

Pierwszy raz mam tak jasne włosy

Jednak to był dopiero początek. Chwile później okazało się, że Izabela Macudzińska przedłużyła jej włosy, co zupełnie odmieniło wizerunek nastolatki.

Muszę Wam coś pokazać, bo nie wytrzymam z ekscytacji. (...) Przed chwilą mama mi doczepiła włosy na 18-stke. Ale mi się to podoba, nie mogę. Chciałabym mieć takie włosy, bardzo...

Odbicie w lustrze po metamorfozie wprawiło nastolatkę w zachwyt:

Czuję się normalnie jak jakaś Kim Kardashian albo nie wiem. Ja pierniczę tak mi się to podoba. Jak modelka.

Huczna 18-stka Elizy Macudzińskiej

W świecie celebryckich przyjęć łatwo przywyknąć do wielkich słów, ale tym razem skala naprawdę robi wrażenie. Izabela Macudzińska przyznała, że urodziny Elizy organizowane są na około sto osób i sama porównała je do kameralnego wesela. To nie ma być krótkie spotkanie w gronie najbliższych, tylko pełnoprawna impreza, nad którą pracuje się jak nad dużą uroczystością.

Co ważne, z zapowiedzi wynika, że sama liczba zaproszonych to dopiero punkt wyjścia. Macudzińska dała do zrozumienia, że w planie są kolejne elementy, które mają podkręcić atmosferę wieczoru. Wiadomo też, że osiemnastka jest dopięta w szczegółach: omawiane były m.in. motyw przewodni, lokalizacja i dodatkowe atrakcje. Konkretów w tych obszarach nie ujawniono, ale jedno jest pewne: to ma być wejście w dorosłość z przytupem, a nie skromna kolacja.

Nie mniej emocji budzi prezent. W "Party u Simony" dla Party.pl, padło pytanie o typowy „dorosły” upominek, czyli mieszkanie w Warszawie. Izabela Macudzińska ucięła spekulacje: takiego prezentu nie będzie. Zamiast tego Eliza ma dostać samochód, i to taki, jaki sama wybierze.

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